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"Нереальна": Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії

Lite » Зірки 26.11.2018 - 17:38
"Нереальна": Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка постала перед об'єктивом відомого українського фотографа Соні Плакидюк

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка блиснула спокусливою фігурою, порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. На цей раз вона вийшла ніжною і в той же час пікантною. Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - Даша постала дуже жіночною.

&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На деяких знімках співачка позує топлес, прикриваючи пишні груди руками.

&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На інших фото Астаф'єва з'явилася в розкішній біло-рожевій сукні зі сміливим декольте і відвертим розрізом на стегні, який наголосив на її стрункі ноги.

 

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Макіяж для зйомок обрали максимально природний і ніжний.

Шанувальники прийшли в захват від такого образу знаменитості.

"Божественна жінка", "Богиня", "Шикарна", "Нереальна", "Чарівна краса", - пишуть фоловери.

&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії

&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії

&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії&quot;Нереальна&quot;: Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією. Також Даша розповіла про своє бачення краси. На її думку, вона не повинна бути ідеальною: "Після того як я обрізала волосся, зрозуміла, що полюбила шкіряні косухи і прості сукні: мені стало комфортно в цих образах. Тому що мені не подобається, коли краса як чай з цукром – солодка-солодка. Завжди має бути якась вада, який порушує образ".

Сама ж Астаф'єва активно ділиться різними фотографіями зі зйомок фільму. Нещодавно виконавиця показала свої апетитні форми на біговій доріжці. Наголошується, що ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

Даша Астаф'єва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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