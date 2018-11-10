Даша Астафьева блеснула соблазнительной фигурой

Фото: Дарья Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Девушка похвасталась соблазнительной фигурой в прозрачном наряде

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась перед фанатами новым соблазнительным нарядом. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Bibma?", - поинтересовалась певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно саму Астафьеву в длинном платье и прозрачной блузке. При этом образ она решила дополнить элегантным бюстгальтером. Фанаты певица буквально "рассыпались" в комплиментах кумиру.

"Еще та бимба", - сказала пользователь Анастасия Бойко.

"Вы очень женственная", - подчеркивает юзер Мария Муа.

"Просто прелесь", - уточнил пользователь Дантес.

"Секс бимба", - сказала пользователь Екатерина Сафроненкова.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Кстати, до этого Астафьева восхищала своих фанов кардинально противоположным — очень нежным и ранимым ретро-образом. Это перевоплощение также можно увидеть в новом клипе Астафьевой на провокационную песню "Fetish".

Сама же Астафьева активно делиться различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

До этого, Астафьева прям-таки шокировала поклонников своим мрачным образом для Хэллоуина 2018. Вместе с певицей в кадре также появился украинский продюсер Потап.

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