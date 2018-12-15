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"Непревзойденная": Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)

Lite » Звезды 15.12.2018 - 14:09
"Непревзойденная": Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая выбрала черный костюм с юбкой

Известная украинская телеведущая Лея Никитюк появилась на публике в открытом костюме со стразами. Обладательница "серебра" на проекте "Танцы со звездами" выбрала юбку с огромным продольным разрезом, чтобы продемонстрировать идеальную фигуру. Снимок опубликован в аккаунте Леси Никитюк в Instagram.

Телеведущая выбрала платье-костюм от fashion-дизайнера Эльвиры Гасановой, которая ранее создавала образы для Джиджи Хадид, Дмитрия Монатика, Кати Осадчей и других знаменитостей.

&quot;Непревзойденная&quot;: Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Прошлая ночь была невероятным праздником для прекрасной дамы — для дамы, которую так сильно любит ее муж. Я хотела бы, чтобы все мы были кем-то тоже так любимы", – написала ведущая в подписи к снимку.

&quot;Непревзойденная&quot;: Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Фанаты в восторге от нового образа телеведущей.

"Вы богиня просто, как бы тоже так же излучать женственность и любовь к себе!!!", "Непревзойденная", "Идеальная", "Я смотрю скоро за вами начнут маньяки бегать. Уж слишком все красиво. А придурков навалом", "Сексуальная", "Бомба", — пишут фанаты.

&quot;Непревзойденная&quot;: Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)

&quot;Непревзойденная&quot;: Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)

&quot;Непревзойденная&quot;: Леся Никитюк показала ультрамодный костюм (фото)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что Никитюк раскрыла подробности лечения в Турции.

Отметим, что ранее Леся Никитюк во время отдыха в ОАЭ прогулялась по Дубаю в откровенном платье.

Кстати, Катя Осадчая показала, как отдыхает в Стамбуле с Лесей Никитюк. 

Видео: РБК-Украина

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