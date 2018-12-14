"Готова танцевать еще круче": Никитюк раскрыла подробности лечения в Турции

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая ответственно подошла к своему здоровью

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, котрая недавно вернулась из отпуска в Дубае, а теперь делится снимками из Стамбула, рассказала поклонникам, как и почему она оказалась в турецкой клинике. На своей странице в Instagram серебряный призер Танцев со звездами опубликовала несколько фото, сделанных в одной из больниц Стамбула.

Как призналась Леся, она отправилась туда вместе с мамой, чтобы пройти полное обследование организма, а также курс косметических процедур для лица и тела.

При этом звезда осталась очень довольна уровнем сервиса и профессионализмом медиков в клинике.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"После мощного рабочего режима в 6 месяцев я решила пройти полное и быстрое обследование организма в одной из лучших клиник мира. За три часа (это уже с завтраком) мы прошли все, начиная с анализа крови (на все) заканчивая нереально крутыми косметологическими процедурами! В конце заключение терапевта и расшифровка состояния организма! Я в шоке! Какой высокий уровень, технологии и профессионализм врачей! Самый современный маммограф 4D — особенно поразил! Маме наконец поставили правильный диагноз, а то лечили 3 года непонятно что! Я готова продолжать "танцевать" еще круче, всем здоровья!" — написала Никитюк под фото из больницы.

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

На снимках она позирует перед входом в медучреждение, а также уже внутри.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники желают Лесе здоровья и отмечают, что она хорошая дочь, раз так заботится о своей маме. Не обошлось и без сетований на качество украинской медицины, которое, по мнению пользователей сети, не сравнить с заграничным. А некоторые даже предположили, что Никитюк беременна.

"У нас все это делают, только за другие деньги. Ответ так и не опубликовали о стоимости . Жаль, не поддержали украинскую армию врачей , тоже мне! Украинка щира";

"Ти що вагiна";

"Ой как здорово полностью пройти обследование и главное поддержать маму.Леся,Вы умничка!Горжусь вами!";

"Я щиро радий, що ти, Лесю, таки досягла своєї мети. Здоров’я своє і рідних людей - то є найвища цінність. Дякую тобі за приклад відкритості, легкості і чудових людських цінностей";

"Леся, здоровья Вам и Вашей маме,такие позитивные, молодцы";

"Дай Бог, щоб кожен українець міг собі дозволити таке обстеження і усім здоров'я";

"Леся, молодец! У нас не пройти это обследование. Маму обследовали, супер. Обидно, что нам, в УКРАИНЕ это и не снилось. Очень жаль, богатейшая страна могла бы быть.... А в жопе((";

"В Туреччині справді дуже сильна медицина, з нашою не порівняти (з власного досвіду). Леся молодець, дбати про батьків це найкращі що може зробити людина. Пишаюся тобою";

"Я чомусь навіть і не сумнівалася в тому, що Ви, Лесю, чудова дочка своїм батькам, щасливі батьки, які народили та виховали достойну дитину", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк заинтриговала поклонников кольцом на пальце. В сети тут же предположили, что телеведущая помолвлена.

Отметим, что ранее Леся Никитюк во время отдыха в ОАЭ прогулялась по Дубаю в откровенном платье.

Кстати, Катя Осадчая показала, как отдыхает в Стамбуле с Лесей Никитюк.

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