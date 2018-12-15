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"Неперевершена": Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

Lite » Зірки 15.12.2018 - 14:09
"Неперевершена": Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча вибрала чорний костюм зі спідницею

Відома українська телеведуча Лея Никитюк з'явилася на публіці у відкритому костюмі зі стразами. Володарка "срібла" на проекті "Танці з зірками" вибрала спідницю з величезним поздовжнім розрізом, щоб продемонструвати ідеальну фігуру. Знімок опублікований в записі Лесі Никитюк у Instagram.

Телеведуча вибрала плаття-костюм від fashion-дизайнера Ельвіри Гасанової, яка раніше створювала образи для Джіджі Хадід, Дмитра Монатіка, Каті Осадчої та інших знаменитостей.

&quot;Неперевершена&quot;: Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Минула ніч була неймовірним святом для прекрасної дами — для пані, яку так сильно любить її чоловік. Я хотіла би, щоб всі ми були теж так коханими кимось", – написала ведуча у підписі до світлини.

&quot;Неперевершена&quot;: Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Фанати у захваті від нового образу телеведучої.

"Ви богиня просто, як би теж так само випромінювати жіночність і любов до себе!!!", "Неперевершена", "Ідеальна", "Я дивлюся, скоро за вами почнуть маніяки бігати. Адже дуже все красиво. А придурків навалом", "Сексуальна", "Бомба", — пишуть фанати.

&quot;Неперевершена&quot;: Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

&quot;Неперевершена&quot;: Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

&quot;Неперевершена&quot;: Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що Нікітюк розкрила подробиці лікування в Туреччині.

Відзначимо, що раніше Леся Нікітюк під час відпочинку в ОАЕ прогулялася по Дубаю у відвертій сукні.

До речі, Катя Осадча показала, як відпочиває в Стамбулі з Лесею Нікітюк.

Відео: РБК-Україна

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