"Неперевершена": Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм (фото)

Телеведуча вибрала чорний костюм зі спідницею
Відома українська телеведуча Лея Никитюк з'явилася на публіці у відкритому костюмі зі стразами. Володарка "срібла" на проекті "Танці з зірками" вибрала спідницю з величезним поздовжнім розрізом, щоб продемонструвати ідеальну фігуру. Знімок опублікований в записі Лесі Никитюк у Instagram.
Телеведуча вибрала плаття-костюм від fashion-дизайнера Ельвіри Гасанової, яка раніше створювала образи для Джіджі Хадід, Дмитра Монатіка, Каті Осадчої та інших знаменитостей.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Минула ніч була неймовірним святом для прекрасної дами — для пані, яку так сильно любить її чоловік. Я хотіла би, щоб всі ми були теж так коханими кимось", – написала ведуча у підписі до світлини.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk
Фанати у захваті від нового образу телеведучої.
"Ви богиня просто, як би теж так само випромінювати жіночність і любов до себе!!!", "Неперевершена", "Ідеальна", "Я дивлюся, скоро за вами почнуть маніяки бігати. Адже дуже все красиво. А придурків навалом", "Сексуальна", "Бомба", — пишуть фанати.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, що Нікітюк розкрила подробиці лікування в Туреччині.
Відзначимо, що раніше Леся Нікітюк під час відпочинку в ОАЕ прогулялася по Дубаю у відвертій сукні.
До речі, Катя Осадча показала, як відпочиває в Стамбулі з Лесею Нікітюк.
Відео: РБК-Україна