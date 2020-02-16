Неоновая красотка: внучка Ротару оголила грудь в пикантном сетчатом топе

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла

Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, сейчас живет и учиться в Нью-Йорке. Девушка увлеклась блогерством и снимает влоги о своей жизни, делясь знаковыми событиями. В кадре можно увидеть ее родных, друзей и возлюбленного – коллекционера Марко Дюменила. Также девушка решила пойти по стопам знаменитой бабушки и заняться музыкой, в этом ей помогает родной брат Анатолий. Так, София оригинально анонсировала выход нового трека, показав провокативное фото.

Онна опубликовала снимок в неоновомсвете, на котром позирует в пиджаке, под котрым виднеется сетчатый топ-"кольчуга", который абсолютно не прикрывает обнаженную грудь девушки. Макияж выполнен с акцентом на глаза – «кошачьий» взгляд с аккуратными стрелками и контрстными тенями.

"Новый сигл выйдет совсем скоро", - заинтриговала внучка Ротру, оставив подпись на английском языке.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики обольстительной Сони были восхищены ее откровенным снимком и внешностью.

Какая у тебя шикарная фигура

Какой эффект клевый

Класс

Вау, нереальная фотка

Очень крутое фото

Вы очень красивая

Откровенное фото

Очень красивое фото, блузка необычная

Фото просто супер

Вау, замечательное фото, вы выглядите шикарно

Скриншот комментариев

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее Соня Евдокименко поделилась подробностями жизни в США и рассказала о свой семье, далеко идущих планах и увлечениях. Так, девушка всерьез увлеклась боксом и даже встретилась в зале с Брэдли Купером.