Неоновая красотка: внучка Ротару оголила грудь в пикантном сетчатом топе

Соня Евдокименко анонсировала премьеру нового сингла
Внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, сейчас живет и учиться в Нью-Йорке. Девушка увлеклась блогерством и снимает влоги о своей жизни, делясь знаковыми событиями. В кадре можно увидеть ее родных, друзей и возлюбленного – коллекционера Марко Дюменила. Также девушка решила пойти по стопам знаменитой бабушки и заняться музыкой, в этом ей помогает родной брат Анатолий. Так, София оригинально анонсировала выход нового трека, показав провокативное фото.
Онна опубликовала снимок в неоновомсвете, на котром позирует в пиджаке, под котрым виднеется сетчатый топ-"кольчуга", который абсолютно не прикрывает обнаженную грудь девушки. Макияж выполнен с акцентом на глаза – «кошачьий» взгляд с аккуратными стрелками и контрстными тенями.
"Новый сигл выйдет совсем скоро", - заинтриговала внучка Ротру, оставив подпись на английском языке.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Подписчики обольстительной Сони были восхищены ее откровенным снимком и внешностью.
Скриншот комментариев
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Ранее Соня Евдокименко поделилась подробностями жизни в США и рассказала о свой семье, далеко идущих планах и увлечениях. Так, девушка всерьез увлеклась боксом и даже встретилась в зале с Брэдли Купером.