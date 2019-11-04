Заслужила похвалу бабушки: внучка Софии Ротару очаровала нежным образом

София Ротару с внучкой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Девушка стильно и с пользой прогулялась по Нью-Йорку

Соня Евдокименко не перестает восхищать свою многотысячную армию поклонников стильными образами на все случаи жизни. А один из недавних образов Сони, а также ее “социально важная” прогулка даже заслужили похвалу от своей именитой бабушки - Софии Ротару.

Так, 18-летняя модная блогер посетила ежегодный Нью-Йоркский марафон 2019 (TCS New York City Marathon). Это один из крупнейших марафонов в мире, в 2014 году дистанцию закончили около 50 тысяч человек! Однако Евдокименко участия в масштабном пробеге не принимала. А пришла лишь поддержать его участников.

“Пришла поддержать тех, кто участвует в Нью-Йоркском марафона, а также рассмотреть Central Perk”, - пишет Соня Евдокименко.

Стильная внучка Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

К слову, новое фото своей внучки также “одобрила” София Ротару. Именитая артистка оставила несколько смайликов.

Скриншот: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим также, что девушка выбрала весьма стильный образ для прогулки - удобный брючный костюм из голубого денима, желтая водолазка под горло, а также белые кроссовки. Из аксессуаров - маленькая сумочка на золотой цепочке.

Поклонники блогера также поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото:

“Какая улыбка”

“Ты как всегда прекрасна”

“Ты номер один”

Скриншот комментариев: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.