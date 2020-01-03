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Внучка Софии Ротару наслаждается каникулами в Монако с семьей и женихом

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2020 - 16:34
Внучка Софии Ротару наслаждается каникулами в Монако с семьей и женихом
София Ротару с внучкой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Девушка показала, как провела новогоднюю ночь

Внучка Софии Ротару, 18-летняя модель, певица и начинающий влогер Соня Едокименко решила провести зимние праздники с семьей. Девушка прилетела из Нью-Йорка в Киев, где ее встретили папа Руслан Евдокименко и мама Светлана, а дома ждал брат Анатолий. Правда, в Киеве семья надолго не задержалась и отправилась встречать Новый Год в Монако. О том, как проводит время в кругу родных и близких, а также со своим бойфрендом Марко Дюменилом она рассказала в свежем выпуске своего влога.

Девушка гуляла по городу с любимым, обедала на террасе ресторана, ведь теплая погода позволила ей отправится на променад в одном свитшоте. Вместе с Марком они ели сладкую вату, купленную прямо на улице.

К встрече Нового Года девушка готовилась очень тщательно. Вернувшись после шоппинга, Соня отправилась делать макияж и сняла процесс преображения на камеру. Она надела золотое платье с пайетками и села за праздничный стол.

Внучка Софии Ротару наслаждается каникулами в Монако с семьей и женихом

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Кстати, новогоднюю ночь семья встречала со знаменитой бабушкой Софией Ротару. После боя курантов Соня с родителями отправилась на прогулку в нарядный центр города.

Внучка Софии Ротару наслаждается каникулами в Монако с семьей и женихом

Фото: Соня Евдокименко с семьей (instagram.com/iamsofiaeve)

Стоит отметить, что в Новый Год девушка вошла с новой прической – она остригла челку. Соня призналась, что смена имиджа ей нравится.

Кстати, ранее Соня Евдокименко опубликовала семейное новогоднее фото возле елки. На снимке можно увидеть всю большую семью девушки, включая ее знаменитую бабушку.

18-летняя внучка Софии Ротару рассказала о жизни в США, семье и планах на будущее Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в "дерзком" образе
Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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