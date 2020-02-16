Неонова красуня: внучка Ротару оголила груди в пікантному сітчастому топі

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко анонсувала прем'єру нового синглу

Онука легендарної Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, зараз живе і вчитися в Нью-Йорку. Дівчина захопилася блогерством і знімає влоги про своє життя, ділячись знаковими подіями. У кадрі можна побачити її рідних, друзів та коханого – колекціонера Марко Дюменила. Також дівчина вирішила піти по стопах знаменитої бабусі і зайнятися музикою, в цьому їй допомагає рідний брат Анатолій. Так, Софія оригінально анонсувала вихід нового треку, показавши провокативне фото.

Онна опублікувала знімок в неоновомсвете, на якому позує в піджаку, під яким видніється сітчастий топ-"кольчуга", який абсолютно не прикриває оголені груди дівчини. Макіяж виконаний з акцентом на очі – «кошачьий» погляд з акуратними стрілками і контрстными тінями.

"Новий сигл вийде зовсім скоро", - заінтригувала онука Ротру, залишивши підпис англійською мовою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники звабливої Соні були захоплені її відвертим знімком і зовнішністю.

Яка в тебе шикарна фігура

Який ефект кльовий

Клас

Вау, нереальна фотка

Дуже круте фото

Ви дуже гарна

Відверте фото

Дуже гарне фото, блузка незвичайна

Фото просто супер

Вау, чудове фото, ви виглядаєте шикарно

Скріншот коментарів

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше Соня Євдокименко поділилася подробицями життя в США і розповіла про свію родин, далекосяжні плани і захоплення. Так, дівчина всерйоз захопилася боксом і навіть зустрілася в залі з Бредлі Купером.