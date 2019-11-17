18-летняя внучка Софии Ротару рассказала о жизни в США, семье и планах на будущее

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка учится в Школе дизайна в Нью-Йорке

Внучка именитой певицы Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко живет в США и едва ли не каждый день радует поклонников новым стильным стритстайл образом на своей страничке в Instagram. Девушка учится на дизайнера и сама нередко принимает участие в модных фотосессиях, восхищая юной красотой и стильными луками. Даже именитая бабушка иногда одобрительно комментирует ее снимки. В интервью изданию PeopleTalk Соня рассказала о своей жизни в Америке, семье, личной жизни и планах на будущее.

Евдокименко живет в Нью-Йорке, где учится в Школе дизайна Парсонс.

"Моя мечта поступить в Школу дизайна Парсонс сбылась, поэтому сейчас я наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни", - говорит девушка.

До этого она окончила два класса старшей школы в Лондоне, где сама выбирала основные для себя предметы. К слову, Соня также занимается музыкой и уже выпустила несколько треков.

Свободное время она уделяет прогулкам (любимые места – Вашингтон парк, район Сохо, рестораны The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone и выставки в музеях) и спорту.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Пару месяцев назад открыла для себя бокс. Сейчас каждую неделю тренируюсь с тренером в Gotham Gym, а еще хожу на пилатес. Всегда стараюсь разнообразить свои тренировки и отталкиваюсь от своего самочувствия", - поделилась внучка Ротару.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Родных она ставит на первое место и в будущем тоже мечтает создать большую и крепкую семью, а со своим старшим братом Анатолием, который, кстати, продюсировал ее первые треки, до сих пор работает вместе над новым музыкальным материалом. Девушка отмечает, что поддержку со стороны родных чувствует всегда, что бы ни делала. При этом родство с легендарной певицей старается лишний раз не афишировать – Соня всего хочет добиться сама.

"Я следую трем главным правилам: всегда быть честной с собой и с окружающими людьми. Каждый день благодарить за то, что есть. Преодолевать лень", - признается Евдокименко.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Что касается личной жизни, там у нее тоже все хорошо - девушка встречается с французским бизнесменом и коллекционером Марко Дюменилом. Правда, выносить личную жизнь за круг близких и друзей она не любит: "Никогда не думала, что это интересно моим подписчикам в Instagram. Меня, например, не интересует личная жизнь малознакомых мне людей".

Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.