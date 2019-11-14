"Надзвичайно душевний": тато Каті Осадчої розговорився про зятя та онуків

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Батьки телеведучої прийшли підтримати її на "Вечорі прем'єр"

Днями популярна українська телеведуча Катя Осадча зібрала зіркових гостей на яскравому концерті - вона влаштувала "Вечір прем'єр" у "Палаці Україна". Вона блищала в яскравому вечірньому платті в підлогу з високим розрізом до середини стегна, прикрашеному блискітками. Рідкісний світський вихід вчинили і батьки Осадчої - батько Олександр Володимирович і мама Ганна Павлівна, які прийшли підтримати зоряну дочку. Папа теледіви розговорився з ТСН.іа про свого зятя Юрія Горбунова, а також розповів про онуків.

Олександр Осадчий зізнався, що обранець дочки йому дуже подобається, і пояснив, що той дуже душевний і любить його дочку.

"Зараз поясню чому. По-перше він незвичайний актор. Коли я дивився на нього у виставі, заснованій на п'єсі Антона Чехова "Пропозиція", я був вражений його бездоганною грою. Це що стосується професії. Що стосується рис характеру – Юрій чарівний і надзвичайно душевний. Втім, найголовніше, що він добре ставиться до Каті. Юра дуже поважає свою дружину. Це для мене найважливіше, тому що неможливо виміряти матеріальним справжні стосунки", – висловився тесть Юрія Горбунова.

Катя Осадча з батьками Олександром і Ганною (фото: tsn.ua)

Він також додав, що безмежно радіє любові пари і з нетерпінням чекає можливості провести час з усією родиною.

Розповів чоловік і про своїх онуків - нагадаємо, що у Каті Осадчої є старший син Ілля від першого шлюбу, а з Горбуновим вони виховують дворічного Івана.

Олександр розсекретив переваги хлопчаків - виявляється, Ілля хоче поїхати вчитися в Америку.

"Ілля у нас агломан, вчить всі шкільні предмети англійською. Хлопець дуже цілеспрямований, бо вивчати англомовну програму не так легко. Надалі онук планує поїхати вчитися в США і здобути освіту програміста. І не тому, що це просто Америка, а тому, що саме там - джерело всіх комп'ютерних наук", – зауважив дідусь.

Фото: Катя Осадча з сином Іллею (instagram.com/kosadcha)

Крім того, Олександр Осадчий зазначив, що йому подобається, що Ілля, вивчаючи науки, не забуває про спорт і активно ним займається.

А ось молодший Іван просто обожнює автомобілі, повідав задоволений дідусь.

"Іван обожнює машини. Здається, він цілу вічність може протирати колеса і сидіти за кермом. Відразу видно, що він автоман. А як буде далі - покаже час", – зазначив чоловік.

Фото: Юрій Горбунов з сином Іваном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.