"Немного голенькие": Оля Полякова рассказала шокирующие подробности о семейной жизни

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Популярная украинская певица Оля Полякова прокомментировала свои обнаженные фотографии, которые она опубликовала после ошеломительного концерта во Дворце спорта. Об этом она рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

Полякова отправилась отдыхать на Мальдивы после своего сольного концерта во Дворце спорта с шоу "Королева ночи". Оттуда она в первый же день выложила в Instagram откровенные снимки, на которых позировала абсолютно обнаженной.

"На Мальдивах жарко и там никого нет. У нас была вилла, за восемь дней отдыха я не увидела на пляже ни одного человека. Я была там одна. Зачем мне тот купальник, зачем мне те полоски? Я так красиво загорела. У меня нигде нет ни одной полоски", - похвасталась певица.

Оля Полякова / Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Оказывается, что фотографировала Олю ее дочь Маша. И она не видит в этом ничего плохого, ведь даже дома они ходят, по ее словам, обнаженными.

"Эту фотографию сделала моя старшая дочь. Чтобы были ноги длиннее у мамы, она аж лежала и делала фото для мамы, и было очень хорошо так. Мы ходим немножко голые дома и не сторонимся, потому что красота женского тела она не отвратительна и не стидна", - призналась Полякова.

На вопрос Кати Осадчей, готова ли она, что ее старшая дочь через некоторое время, беря с нее пример, будет просить снять ее обнаженной на пляже?

"После восемнадцати пусть делает, что хочет. Так что у меня есть еще пять спокойных лет", - ответила певица.

Напомним, во время пикантной фотосессии в стиле БДСМ с участниками шоу "Топ-модель по-украински" Полякова снималась в латексных чулках черного цвета.

Также мі писали, что во время своего шоу "Королева ночи" в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.

Видео: РБК-Украина