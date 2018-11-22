Оля Полякова в латексном платье показала роскошную фигуру

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой назвали ее "русалкой"

Украинская Королева ночи Оля Полякова, которая недавно представила откровенный сингл "Любовница, посетила вечеринку по случаю празднования дня рождения журнала Viva! (глянцу в этом году исполнилось 14 лет). Для торжественного события украинская исполнительница выбрала экстремально облегающее вечернее платье из латекса зеленого цвета, которое очень выгодно подчеркивало все прелести подтянутой фигуры Поляковой. Соответствующими фото певица похвасталась на своей instagram-страничке.

"Я в роли королевы на балу в честь дня рождения журнала Viva! Как вам мой образ?" — подписала эффектные фото Полякова.

Стройная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники Поляковой буквально засыпали ее восторженными комментариями. Многие отметили, что 34-летняя певица выглядит роскошно и уточнили, что у нее все же получился "образ русалки".

"Фуф, русалка ожившая", — пишет morozovanada520.

"Прекрасна русалонька", — соглашается redchenko.sveta.

"Очень класный наряд, вы похожи на русалку!" — подчеркивает nezdoiminogaviktoriia.

Не обошлось без "классических" комментариев: "богиня", "шикарная", "барби".

"Платье шикарное! И на вас сидит сногсшибательно! Но я бы надела красное или синий ультрамарин", — отмечает ne_avdonina_n.

"Красное такое было бы супер!" — соглашается lesia.di.

"Трудяга конечно, такая фигура достойна уважения!" — восхищается anastasie_shakirova.

"Ну что можно сказать?! Все просто — красивая!" — пишет ljuba.shtuh.

"Полякова — Монро 21 века! Звание Легенды уже у Ваших ногах!" — пишет onixkari.

"Вау, кто там говорил что-то за фигуру! Обворожительно", — восхищается yosipklinga.

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в латексном платье (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что Поляковой не привыкать приятно "шокировать" своих поклонников неожиданно смелыми и эффектными нарядами. Кроме того, в последнее время у Королевы ночи появилась любовь именно к латексным нарядам.

Так, во время пикантной фотосессии в стиле БДСМ с участниками шоу "Топ-модель по-украински" Полякова снималась в латексных чулках черного цвета.

А во время своего шоу "Королева ночи" в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.

Оля Полякова: биография поп-исполнительницы (видео: РБК-Украина)