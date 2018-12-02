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"Трохи голі": Оля Полякова розповіла шокуючі подробиці про сімейне життя

Lite » Зірки 02.12.2018 - 20:20

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Популярна українська співачка Оля Полякова прокоментувала свої оголені фотографії, які вона опублікувала після приголомшливого концерту в Палаці спорту. Про це вона розповіла Каті Осадчій, позповідається у "Світському житті".

Полякова вирушила відпочивати на Мальдіви після свого сольного концерту в Палаці спорту з шоу "Королева ночі". Звідти вона в перший же день виклала в Instagram відверті знімки, на яких позувала абсолютно голою.

"На Мальдівах жарко і там нікого немає. У нас була вілла, за вісім днів відпочинку я не побачила на пляжі жодної людини. Я була там одна. Навіщо мені той купальник, навіщо мені ті смужки? Я так красиво засмагла. У мене немає ніде жодної смужки", - похвалилася співачка.

&quot;Трохи голі&quot;: Оля Полякова розповіла шокуючі подробиці про сімейне життя

Оля Полякова / Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Виявляється, що фотографувала Олю її дочка Маша. І вона не бачить в цьому нічого поганого, адже навіть вдома вони ходять, за її словами, оголеними.

"Цю фотографію зробила моя старша дочка. Щоб були ноги довші у мами, вона аж лежала і робила фото для мами, і було дуже добре так. Ми ходимо трошки голі дому і не сторонимся, тому що краса жіночого тіла вона не огидна і не стидна", - зізналася Полякова.

На запитання Каті Осадчої, чи готова вона, що її старша дочка через деякий час, беручи з неї приклад, проситиме зняти її оголеною на пляжі?

"Після вісімнадцяти нехай робить, що хоче. Так що у мене є ще п'ять спокійних років", - відповіла співачка.

Нагадаємо, під час пікантної фотосесії в стилі БДСМ із учасниками шоу "Топ-модель по-українськи" Полякова знімалася в латексних панчохах чорного кольору.

Також ми писали, що під час свого шоу "Королева ночі" в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротке плаття з латексу червоного кольору.

Відео: РБК-Україна

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