Небесная пара: Катя Осадчая и Юрий Горбунов зачаровали стильным выходом

Пара активно снимается в новом сезоне ТВ-шоу "Голос країни, діти"
Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь с головой окунулись в работу. Отметим, ранее пара показывала поклонникам яркие фото и видео со своей поездки по Италии (в частности, регион Тоскана). Известные телеведущие решили не останавливаться в одном городе, а взяли машину и отправились изучать красоты Италии. Более того, Осадчая и Горбунов добрались до границы Швейцарии. Ведущие побывали в районе горы Монте-Бре (Швейцарские Альпы), а также большого озера Лугано. А вечером поужинали уже в Швейцарии…
Позже звездная пара отправилась в украинские Карпаты. Телеведущие постили уже меньше фото с этой поездки. Но и тех, которые появились у них на страничках, было достаточно, чтобы проникнуться фантастической красотой Карпат.
И вот, снова к работе. Отметим, что на данный момент проходят съемки нового сезона шоу "Голос країни, діти". Членами жюри шоу являются: Джамала, DZIDZIO и группа "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. А неизменными ведущими проекта выступают Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
На своих instagram-страничках Катя и Юра поделились фото из гримерки, на которых позируют в очень стильных образах. Так, на Осадчей – роскошное вечернее платье небесного цвета с корсетом и шлейкой на одном плече. Фишка образа – пышная юбка из сотен оборок.
Горбунов также соответствует по стилю своей даме сердца. На телеведущем – синий брючный костюм, белая футболка и черные ботинки.
"За хвилину до виходу на сцену! Насправді дуже добре бути і вдома, і нароботі разом!" – подписал фото с любимой Юрий Горбунов.
Юрий Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на съемках проекта "Голос країни, діти" (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники Горбунова поспешили оставить восторженные отзывы под его новым фото с Осадчей:
Напомним, ранее Катя Осадчая "засветилась" с Веркой Сердючкой в Израиле. Украинская телеведущая отправилась в Тель-Авив с программой "Світське життя". Осадчая посетила первый полуфинал Евровидения 2019.