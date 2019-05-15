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Шампанское и море: Катя Осадчая "засветилась" с Веркой Сердючкой в Израиле

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2019 - 09:57
Шампанское и море: Катя Осадчая "засветилась" с Веркой Сердючкой в Израиле
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Эпатажная украинская артистка выступит в финале конкурса Евровидение

С 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль) проходит международный песенный конкурс Евровидение 2019 - напомним, что Украина в этом году участие не принимает. Однако совсем без "наших" не обойдется - так, веселая и эпатажная артистка Верка Сердючка выступит в финале шоу в качестве приглашенного гостя. Звезда уже успела отличиться - так, она со своей сценической "мамой" распивала алкоголь прямо на красной дорожке, а также спела свой хит "Dancing Lasha Tumbai" на церемонии открытия. Как оказалось, в Израиль отправилась и известная телеведущая Катя Осадчая - на своей странице в Instagram она показала, как проводит там время.

Конечно же, она веселится в компании Верки. На снимке запечатлены Катя в элегантном красном костюме и шляпке, Верка с мамой и члены их команды на берегу моря. Сердючка блистает с коронной звездой на голове и в белом наряде. При этом украинские селебрити держат в руках бокалы с шампанским и довольно улыбаются в объектив.

"За Євробрачення з Вєркою Сердючкою. Чекаємо на яскравий виступ у фіналі", - подписала колоритное фото Осадчая.

Шампанское и море: Катя Осадчая &quot;засветилась&quot; с Веркой Сердючкой в Израиле

Фото: Катя Осадчая и Верка Сердючка в Израиле (instagram.com/kosadcha)

Еще один снимок появился на страничке ее шоу "Світське життя". На нем красочная компания позирует в полный рост, все так же с бокалами в руках. Верка также держит букет синих цветов.

"Лехаім, шалом, беседер! Україна на Євробаченні-2019! Одразу в фіналі всіх фіналів! The one and only @v_serduchka. Наші пригоди - скоро в ефірі!" - говорится в описании к кадру.

Шампанское и море: Катя Осадчая &quot;засветилась&quot; с Веркой Сердючкой в Израиле

Фото: Катя Осадчая и Верка Сердючка в Израиле (instagram.com/svitsketv)

Подписчикам очень понравился забавный снимок и они поспешили оставить свои отзывы.

  • "Аааа любимая наша Верка Сердючка! Класс!"
  • "Наконец-то хоть кто-то нормальный!!!)"
  • "Надо было сердючку на Евровидение отправить опять"
  • "Болею за Верку Сердючку всей душой"
  • "Сердючка Красава! Чекаємо виступу!"
  • "Верка!!!! Не пей алкоголь в прямом эфире!!!! Дети смотрят!!!!"
  • "Верка всех порвет"
  • "Eurovision Queen!"
  • "Верочка я за тебя"
  • "Яке гарне фото"

Напомним, Евровидение 2019 получило первых финалистов. В гранд-финале песенного конкурса, который состоится 18 мая в Израиле, выступят исполнители из 10 стран.

Ранее стильная Верка Сердючка покорила сеть смешным видео.

Евровидение 2019: результаты первого полуфинала Евровидение 2019: Верка Сердючка уже успела отличиться (видео)
Новости Украины Катя ОсадчаяВерка СердючкаЕвровидение 2019
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