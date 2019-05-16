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Небесна пара: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2019 - 10:26
Небесна пара: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пара активно знімається в новому сезоні ТВ-шоу "Голос країни, діти"

Катя Осадча та Юрій Горбунов знову з головою поринули в роботу. Зазначимо, раніше пара показувала шанувальникам яскраві фото та відео із своєї поїздки по Італії (зокрема, регіон Тоскана). Відомі телеведучі вирішили не зупинятися в одному місті, а взяли машину і відправилися вивчати красу Італії. Більш того, Осадча та Горбунов добралися до кордону Швейцарії. Ведучы побували в районі гори Монте-Бре (Швейцарські Альпи), а також великого озера Лугано. А ввечері вже повечеряли в Швейцарії...

Пізніше зіркова пара вирушила в українські Карпати. Телеведучі постили вже менше фото з цієї поїздки. Але і тих, які з'явилися у них на сторінках, було достатньо, щоб перейнятися фантастичною красою Карпат.

І ось, знову до роботи. Відзначимо, що на даний момент проходять зйомки нового сезону шоу "Голос країни, діти". Членами журі шоу є: Джамала, DZIDZIO і група "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. А незмінними ведучими проекту виступають Катя Осадча та Юрій Горбунов.

На своїх instagram-сторінках Катя і Юра поділилися фото з гримерки, на яких позують в дуже стильних образах. Так, на Осадчій – розкішна вечірня сукня небесного кольору з корсетом і шлейкой на одному плечі. Фішка образу – пишна спідниця з сотень воланів.

Горбунов також відповідає стилю своєї дами серця. На телеведучому – синій брючний костюм, біла футболка і чорні черевики.

"За хвилину до виходу на сцену! Насправді дуже добре бути і вдома, і нароботі разом!" – підписав фото з коханою Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Осадча

Юрій Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Катя Осадча та Юрій Горбунов на зйомках проекту "Голос країни, діти" (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Горбунова поспішили залишити захоплені відгуки під його новим фото з Осадчою:

  • "Как всегда, неотразимы!)"
  • "Ви прекрасна пара)) як завжди неперевершені!"
  • "Люблю цих двох! Рада за Вас! Будьте щасливі!"
  • "Це добре, коли кохані завжди поруч"
  • "Это счастье - наслаждаться друг другом 24/7"
  • "Я також зі своїм чоловіком 20 років разом і вдома, і на роботі, і на відпочинку! І не маю навіть поняття як це не разом...не вдвох..."
  • "Шузы огонь!"
  • "Такие милые"
  • "Самая лучшая пара, очень люблю вас! Всего вам самогу лучшего"
  • "Какие красивые!"
  • "Какая красивая пара!"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі. Українська співачка вирушила в Тель-Авів з програмою "Світське життя". Осадча відвідала перший півфінал Євробачення 2019.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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