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Уже в Швейцарии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили стильным появлением в обнимку

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 09:58
Уже в Швейцарии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили стильным появлением в обнимку
Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники Осадчей и Горбунова отметили, что они - лучшая пара

Катя Осадчая и Юрий Горбунов удивили поклонников своей активностью. Так, известная пара украинских телеведущих решила провести выходные в Италии. В частности Горбунов и Осадчая отправились изучать живописный регион – Тоскана… Не прошло и нескольких дней, как телеведущие оказались в Швейцарии.

На своей instagram-страничке Катя Осадчая опубликовала буквально дестяки фото и видео из необычайно красивого места на пересечении границы Италии и Швейцарии. Ведущие побывали в районе горы Монте-Бре (Швейцарские Альпы), а также большого озера Лугано. Эти достопримечательности "делят между собой" две страны. При этом Осадчая отметила, чтобы оказаться в Швейцарии, достаточно прокатиться на фуникулере.

Катя Осадчая

Катя Осадчая на границе Италии и Швейцарии (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов на границе Италии и Швейцарии (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Более того, Катя Осадчая даже отметила, что именно в этом красочном месте можно было бы споконо встретить пенсию.

"Коли ми вперше приїхали на озера, я раз і назавжди закохалася у ці краєвиди. Тут інший темп життя, променади вздовж озер, у містечках всі одне одного знають і нікуди ніколи не поспішають, тут можна просидіти на лавці цілий день і просто дивитися на краєвид…. Ще тоді, десять років тому, я подумала, що тут можна приємно зустріти пенсію) сьогодні від цієї думки не відмовляюсь", — написала Катя Осадчая.

Уже в Швейцарии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили стильным появлением в обнимку

Фото: instagram.com/kosadcha

А вот Юрий Горбунов опубликовал общее со своей любимой фото, на котором они позируют уже в другой, более элегантной одежде. При этом телеведущий отметил ресторан, который расположен уже в Швейцарии. Но недалеко от Монте-Бре. Судя по всему, пара решила поужинать уже в другой стране.

На снимках стильные Осадчая и Горбунов позирую в белоснежных рубашка. На Кате также стильные черные брюки и мокасины.

Горбунов и Осадчая в Швейцарии

Горбунов и Осадчая в Швейцарии (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пришли в восторг от общего снимка известной пары. Многие поспешили отметить, что смотрятся они восхитительно и это очень красивая пара.

  • Какие вы классные!
  • Очень красиво! 
  • Очень красивые! Люблю вас!
  • Да мы очень за Вас рады. Закончились все сезоны передач. И просто дайте нам отдохнуть. Ну что не понятно Нам....
  • Супер! Молодцы!
  • Какие вы красивые!
  • Катя, Вы молодец! Какая элегантная пара! Юрочка красавчик!
  • Вы красивая пара и большие труженики.
  • Катя такая красива!
  • Вы классные! Восхищаюсь вашей парой.
  • Клас ! Ваша Сіньйора дуже гарно і молодо виглядає! Bellissima! Так тримати!
  • Така гарна сім’я. Бажаю щоби вам не заздрили ніколи

Напомним, Осадчая и Горбунов встретили Пасху 2019 во Флоренции. Телеведущая отметила, что праздничные куличи везла из Киева. 

А до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке. 

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