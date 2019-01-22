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"Не знаю ничего больнее": Седокова сделала откровенное признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2019 - 12:39
"Не знаю ничего больнее": Седокова сделала откровенное признание
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица считает, что не стоит быть с тем, кто тебя не любит

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно сделала сенсационное заявление о своей внешности, откровенно поделилась в сети своими мыслями о любви. Как призналась звезда на своей странице в Instagram, для нее не может быть ничего хуже или больнее, чем невзаимная любовь.

Исполнительница, которая сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах, также опубликовала снимок, на котором она запечатлена в джинсовой миниюбке и черном топике.

"Я вот тут утром подумала, что для меня самая худшее чувство в мире - это невзаимная любовь ;( Я не знаю ничего больнее и только от такой любви нужно бежать. Или улетать. Или смело уходить, не держась за нее. Я знаю, о чем я сейчас. Ведь у меня в моей #SantaBarbara есть такие строки - Я понимаю четко, что мне с тобой на дно... Говорят, мужчина всегда остается с той женщиной, которой он больше нужен, но зачем это женщине? А ты была бы счастлива с тем мужчиной, которого отвоевала или увела у другой?" - разоткровенничалась Седокова.

&quot;Не знаю ничего больнее&quot;: Седокова сделала откровенное признание

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Многие поклонники делятся в комментариях своими мыслями и историями. Большинство считает, что нельзя построить счастье на чужом несчастье, другие же отмечают, что все индивидуально. Также многие фаны оставили комплименты внешности Анны.

"Как мне нравится читать ваши посты, так душевно";

"Сочная конфетка";

"Какая же вы красивая";

"Скажите как у вас получается быть и аппетитной и стройной одновременно?";

"Нет конечно, свойство бумеранга никто не отменял)) Красотка бейба";

"На чужом несчастье,счастья не построишь, Анюта.Да и сам мужчина будет несчастлив...поверь;))";

"Нет счастья на несчастье...по ощущениям. Только по честному...по сердцу. А вы, Анна, красавица и умница...и песня";

"Спасибо за свои мысли, Вы очень умная девушка. Спасибо,что делитесь опытом!!!!";

"Мужчина не баран, увести его нельзя))) он сам принимает решение где и с кем ему лучше, а если не принимает, значит ему удобно и так", - пишут фолловеры артистки.

&quot;Не знаю ничего больнее&quot;: Седокова сделала откровенное признание

&quot;Не знаю ничего больнее&quot;: Седокова сделала откровенное признание

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анну Седокову раскритиковали в сети за откровенное фото. Подписчики артистки отметили, что вместо позирования на фото ей стоит заняться воспитанием собственных детей. 

Кстати,  Анна Седокова представила дерзкий трек-ответ сопернице - новую песню под названим "Санта Барбара".

Видео: РБК-Украина

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