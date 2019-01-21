"Я была очень зла": Седокова представила дерзкий трек-ответ сопернице

Видео: YouTube/Анна Седокова

Популярна певица Анна Седокова, которую раскритиковали за откровенные снимки и посоветовали больше времени уделять семье, представила новую песню под названим "Санта Барбара". Об этом она сообщила на странице в Instagram с ссылкой на собственный канал на YouTube.

Певица призналась подписчикам, что написала трек, пребывая в том же настроении и душевном состоянии, что и во время создания песни "Шантарам". Но композиция имеет совершенно иной окрас, ведь на тот момент она уже устала от любовных перипетий.

"Удивительно одно, что эту песню я написала под тем же самым допингом чувств, что и "Шантарам". И если там все только начиналось, то тут, кажется, закончилось, но это не точно. Я была очень зла. Зашла на студию и сказал, что мне срочно нужен 808 ( говорит на инопланетном) и ещё Вадик сказал, что это будет моя лучшая песня, а я ему точно верю. В общем, мы открыли бутылку красного вина, Вадик достал гитару, а я открыла ее страницу в Инстаграм. Так что, спасибо и тебе, за вдохновение, девочка! Оставь его себе. Мне уже не нужно. Проехали", - обратилась она к потенциальной сопернице, которая вдохновила ее на создание нового хита.

Поклонникам новинка пришлась по вкусу. Они отметили разноплановость звучания последних композиций Анны и заявили, что с нетерпением ждут не менее атмосферный клип.

"Такие песни стали разнообразные и очень красивые. Это уже пятый раз на репите, Анюта на высоте как всегда", "Обалденная песня! Побольше таких!﻿", "Потрясающая песня! И музыка необычная", "Очень страстная песня", "Вот редко бывает, когда песня сразу начинает нравится. Обычно спустя время. А тут сразу", "Очень крутая песня. Раньше не слушала Аню, но сейчас вот уже вторая песня мега-хит﻿", - писали комментаторы под видео на YouTube.

Скриншот комментариев (YouTube/Анна Седокова)

Напомним, что Анна Седокова сделала откровенное признание о красоте и внешности, а также дала совет, как бороться с неуверенностью в себе и обзавестись впечатляющими фото.

Ранее Анна Седокова наведалась в США и встретилась со своей дочерью Моникой, которая осталась жить с отцом и бывшим мужем певицы, бизнесменом Максим Чернявским. Девочка помогала маме с покупками и растрогала ее своим заботливым отношением.

Видео: РБК-Украина