"Не знаю нічого болючіше": Сєдокова зробила відверте зізнання

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка вважає, що не варто бути з тим, хто тебе не любить

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно зробила сенсаційну заяву про свою зовнішність, відверто поділилася в мережі своїми думками про кохання. Як зізналася зірка на своїй сторінці в Instagram, для неї не може бути нічого гірше або болючіше, ніж невзаємне кохання.

Виконавиця, яка зараз відпочиває в Арабських Еміратах, також опублікувала знімок, на якому вона зображена в джинсовій мініспідниці і чорному топіку.

"Я ось тут вранці подумала, що для мене сама найгірше почуття в світі - це невзаємне кохання ;( Я не знаю нічого болісніше і тільки від такої любові треба бігти. Чи відлітати. Або сміливо йти, не тримаючись за неї. Я знаю, про що я зараз. Адже у мене в моїй #SantaBarbara є такі рядки - Я чітко розумію, що мені з тобою на дно... Кажуть, чоловік завжди залишається з тією жінкою, якій він більше потрібен, але навіщо це жінці? А ти була б щаслива з тим чоловіком, якого відвоювала або поцупила в іншої?" - відверто розповіла Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Багато шанувальників діляться в коментарях своїми думками і історіями. Більшість вважає, що не можна побудувати щастя на чужому нещасті, інші ж зазначають, що все індивідуально. Також багато фанів залишили компліменти зовнішності Анни.

"Як мені подобається читати ваші пости, так душевно";

"Соковита цукерочка";

"Яка ви красива";

"Скажіть, як у вас виходить бути і апетитною і стрункою одночасно?";

"Ні звичайно, властивість бумеранга ніхто не відміняв)) Красуня бейба";

"На чужому нещасті щастя не побудуєш, Анюта.Та й сам чоловік буде нещасливий...повір;))";

"Немає щастя на нещастя...за відчуттями. Тільки по-чесному...по серцю. А ви, Ганно, красуня і розумниця...і пісня";

"Спасибі за свої думки, Ви дуже розумна дівчина. Спасибі,що діліться досвідом!!!!";

"Чоловік не баран, відвести його не можна))) він сам приймає рішення де і з ким йому краще, а якщо не приймає, значить йому зручно і так", - пишуть фолловери артистки.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анну Сєдокову розкритикували в мережі за відверте фото. Підписники артистки зазначили, що замість позування на фото їй варто зайнятися вихованням власних дітей.

До речі, Анна Сєдокова представила зухвалий трек-відповідь суперниці - нову пісню під назвою "Санта Барбара".

Відео: РБК-Україна