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"Лучше бы с детьми жила": Седокову раскритиковали за откровенное фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2019 - 12:43
"Лучше бы с детьми жила": Седокову раскритиковали за откровенное фото
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка "заранее" дала хейтерам отпор

Известная артистка родом из Украины Анна Седокова, которая недавно сделала сенсационное заявление о своей внешности, опубликовала новый "традиционный" снимок с эротическим подтекстом. Фанаты артистки распекли ее за излишнюю откровенность и отметили, что вместо позирования на фото ей стоит заняться воспитанием собственных детей. Скандальный снимок опубликован в профиле звезды в Instagram.

"А хейтеры скажут фотошоп, а я скажу – "И вам доброе утро", — написала Анна Седокова, предчувствуя, что под фото снова будет много негативных комментариев.

&quot;Лучше бы с детьми жила&quot;: Седокову раскритиковали за откровенное фото

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

&quot;Лучше бы с детьми жила&quot;: Седокову раскритиковали за откровенное фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

В комментариях большинство пользователей были огорчены снимком, многие указали на то, что девушке больше нечего показать, кроме как оголенное тело.

"Кроме вашей наготы не чего смотреть, вы бы в паре с Волочковой поработайте, но Волочкова талантище", "Ничего не скажу про попу, вопрос: зачем и откуда такая мода пошла? Я тоже мама троих, я собой занимаюсь 2-3 раза стабильно, спорт))) но блин наверное тоже сделаю, интересно, что супруг мне скажет?", "Фу-фу, лучше бы с детьми жила, чем выставлять жирную жопу, и это мать троих детей??" — пишут разъяренные поклонники.

&quot;Лучше бы с детьми жила&quot;: Седокову раскритиковали за откровенное фото

&quot;Лучше бы с детьми жила&quot;: Седокову раскритиковали за откровенное фото

&quot;Лучше бы с детьми жила&quot;: Седокову раскритиковали за откровенное фото

Скриншоты комментариев поста аккаунта (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что недавно Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской  столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Видео: РБК-Украина

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