"Очень важно": Седокова сделала сенсационное заявление о своей внешности

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка считает, что красота — уровень владения фоторедакторами

Поп-певица Анна Седокова, которая недавно пожаловалась на выступление в Москве, откровенно призналась, что пользуется фоторедакторами и сделала громкое заявление о красоте. Артистка считает, что красота определяется навыками владения фоторедакторами, а не уходом и работой над собой. Об этом она заявила в своем Instagram.

"Я хочу сказать вам что-то очень важное сейчас. Каждый день, я получаю много писем в DM с просьбой о помощи, поддержке, рассказать, как быть уверенной в себе и такой красивой)) Я, как и вы все, в это курортное время, смотрела на женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удается! Боже, какие они красивые. Потом смотрела на свои фото и думала - ну вот. В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе", — считает Анна Седокова.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Она также отметила, что с неуверенностью в себе нужно бороться, обращаясь к специалистам.

"Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот) Все у них о....нно, потому что они каждый день работают над этим!!! Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя, фундаментом, для которой является образование и работа над своим телом! И каждый раз, когда я думаю - "какая же она красивая, не то, что я", я понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу, или даже к психологу)", — пишет артистка.

Седокова подытожила свое заявление тем, что уровняла всех людей и назвала красивыми тех, кто лучше обрабатывает фото.

"В общем, все мы люди одинаковые, просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже", – написала скандальная певица.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Напомним, что ранее Анна Седокова взбудоражила сеть формами в купальнике.

До этого Седокова решилась на кардинальную смену имиджа.

Видео: РБК-Украина