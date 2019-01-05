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"Не пытайтесь повторить": звезда "Орла и Решки" решилась на смертельный трюк

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2019 - 10:35
"Не пытайтесь повторить": звезда "Орла и Решки" решилась на смертельный трюк
Фото: Екатерина Варнава и Коля Серга (instagram.com/thekolya)

Телеведущий призвал не повторять его

Украинский шоумен и телеведущий "Орла и Решки" Коля Серга показал подписчикам смертельный номер  с волной, который призвал не повторять. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Все трюки выполнены не соображающими, что они делают. Не пытайтесь повторить", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, как телеведущего накрывает с головой волна, из-за чего он "падает" на мягкое место. Это стало причиной резких комментариев со стороны пользователей сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Коля Серга (@thekolya)

Видео: Коля Серга (instagram.com/thekolya)

"Коля, это же опасно. Можно об камни очень больно удариться", "Надеюсь, ты не пострадал", "Вот это экстремал. Береги себя", "на самом интересном отвенули камеру", "Не нужно. Не испытывай", "бессмертный", "чуть не потеряли Николая", - пишут они.

&quot;Не пытайтесь повторить&quot;: звезда &quot;Орла и Решки&quot; решилась на смертельный трюк

Скриншот комментариев (instagram.com/thekolya)

Кстати, ведущий проекта "Орел и Решка", украинский певец и шоумен Коля Серга озадачил сеть странным признанием на камеру. В тизере нового выпуска тревел-шоу на официальной страничке программы в Instagram он заявил, что является геем.

Стоит отметить, что подобный каминг-аут артист сделал со смехом, но его поклонники так и не смогли понять, шутит Коля или говорит правду. Они стали активно спорить, приводя аргументы "за" и "против".

К слову, ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников рассказал о трех главных туристических преимущества Украины, которые привлекают путешественников.

Ранее звезда "Орла и Решки" Алина Астровская поделилась своими впечатлениями от поездки на Шри-Ланку.

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