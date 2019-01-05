ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Не намагайтеся повторити": зірка "Орла і Решки" зважилася на смертельний трюк

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2019 - 10:35
"Не намагайтеся повторити": зірка "Орла і Решки" зважилася на смертельний трюк
Фото: Катерина Варнава і Коля Серга (instagram.com/thekolya)

Телеведучий закликав не повторювати його

Український шоумен і телеведучий "Орла і Решки" Коля Серга показав підписникам смертельний номер з хвилею, який закликав не повторювати. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Всі трюки виконані не соображающими, що вони роблять. Не намагайтеся повторити", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як телеведучого накриває з головою хвиля, через що він "падає" на м'яке місце. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Коля Серга (@thekolya)

Відео: Коля Серга (instagram.com/thekolya)

"Коля, це ж небезпечно. Можна про камені дуже боляче вдаритися", "Сподіваюся, ти не постраждав", "Ось це екстремал. Бережи себе", "на найцікавішому отвенули камеру", "Не потрібно. Не відчувай", "безсмертний", "ледве не втратили Миколая", - пишуть вони.

&quot;Не намагайтеся повторити&quot;: зірка &quot;Орла і Решки&quot; зважилася на смертельний трюк

Скріншот коментарів (instagram.com/thekolya)

До речі, ведучий проекту "Орел і Решка", український співак і шоумен Коля Серга спантеличив мережу дивним зізнанням на камеру. У тизері нового випуску тревел-шоу на офіційній сторінці програми у Instagram він заявив, що є геєм.

Варто відзначити, що подібний камінг-аут артист зробив зі сміхом, але його прихильники так і не змогли зрозуміти, жартує Коля або говорить правду. Вони стали активно сперечатися, наводячи аргументи "за" і "проти".

До речі, ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Женя Синельников розповів про три головні туристичні переваги України, які приваблюють мандрівників.

Раніше зірка "Орла і Решки" Аліна Астровська поділилася своїми враженнями від поїздки на Шрі-Ланку.

"Це були 2 непростих роки": Микола Тищенко пішов з "Ревізора" "Перезавантаження" не буде: ведуі Орла і Решки оголосили про фінал шоу
Новини України Орел и Решка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся