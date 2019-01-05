"Не намагайтеся повторити": зірка "Орла і Решки" зважилася на смертельний трюк

Фото: Катерина Варнава і Коля Серга (instagram.com/thekolya)

Телеведучий закликав не повторювати його

Український шоумен і телеведучий "Орла і Решки" Коля Серга показав підписникам смертельний номер з хвилею, який закликав не повторювати. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Всі трюки виконані не соображающими, що вони роблять. Не намагайтеся повторити", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, як телеведучого накриває з головою хвиля, через що він "падає" на м'яке місце. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів мережі.

Відео: Коля Серга (instagram.com/thekolya)

"Коля, це ж небезпечно. Можна про камені дуже боляче вдаритися", "Сподіваюся, ти не постраждав", "Ось це екстремал. Бережи себе", "на найцікавішому отвенули камеру", "Не потрібно. Не відчувай", "безсмертний", "ледве не втратили Миколая", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/thekolya)

До речі, ведучий проекту "Орел і Решка", український співак і шоумен Коля Серга спантеличив мережу дивним зізнанням на камеру. У тизері нового випуску тревел-шоу на офіційній сторінці програми у Instagram він заявив, що є геєм.

Варто відзначити, що подібний камінг-аут артист зробив зі сміхом, але його прихильники так і не змогли зрозуміти, жартує Коля або говорить правду. Вони стали активно сперечатися, наводячи аргументи "за" і "проти".

До речі, ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Женя Синельников розповів про три головні туристичні переваги України, які приваблюють мандрівників.

Раніше зірка "Орла і Решки" Аліна Астровська поділилася своїми враженнями від поїздки на Шрі-Ланку.