"Гремучая смесь": ведущий "Орла и Решки" назвал топ-3 туристических изюминки Украины

Женя Синельников (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Также Синельников подчеркнул, что в Украине очень вкусная кухня

Ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников перечислил топ-3 фактора, которые, по его мнению, больше всего привлекают иностранных туристов в Украину. К примеру, одна из изюминок — "огромная свобода" действий. Об этом ведущий рассказал в интервью LITE.

Напомним, что в рамках "Орла и Решки" вышел новый проект — "Дома лучше", ведущим и идейным вдохновителем которого является Синельников. В новой передаче команда проекта тестирует украинские города на предмет их туристического потенциала.

Во-первых, Синельников отметил, что Украина — неимоверно вкусная страна.

Женя Синельников (фото: LITE)

Во-вторых, иностранцев привлекает "гремучая смесь "совка" и развивающейся страны".

"Это как раньше иностранцы ездили в Польшу или в бывшие страны Югославии за каким-то "советским налетом". Для нас это "совок", а для них — колорит, у них такого никогда не было. Допустим, тот же Житомир, который сейчас переделывают и пытаются избавиться от всего "совкового". Мне кажется, это не совсем правильно, потому что есть очень много классных "советских" городов, которые могут привлекать зарубежного туриста", — объясняет ведущий.

И третье — "огромная свобода".

"Постараюсь объяснить… Нельзя ехать быстрее 60 км/час, но вот иногда хочется. В Украине есть огромное количество того, чего нельзя, но если аккуратно, по чуть-чуть, то можно… Сейчас мы живем в такой конъектуре, когда ты можешь позволить себе многие вещи. Нельзя после 10-ти вечера кричать на улице, но если у тебя хорошее настроение, то можно — и больших проблем у тебя даже не будет. Нельзя пить алкоголь на улице, но даже если тебя поймают, то ты сможешь отделаться устным предупреждением. А если ты в Европе что-то нарушишь, у тебя могут быть большие проблемы", — говорит Женя Синельников.

При этом ведущий "Дома лучше" подчеркивает, что такая свобода — не всегда хорошо. И все же пока что мы живем в такой среде, изменения будут происходить постепенно.

"К сожалению, в стране ты не можешь вот так сразу все поменять к лучшему. Это живой организм. Ты начинаешь что-то делать, а он реагирует на твои действия спустя какое-то время. Невозможно его резко поменять", — говорит Синельников.

Напомним, ранее Синельников рассказала, где пробовал самый вкусный борщ, как в мишленовских ресторанах.

Также ведущий "Орла и Решки" перечислил туристические проблемы Украины.

Женя Синельников о новом проекте "Дома Лучше": ЧАСТЬ 2