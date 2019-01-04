"Я - гей": ведущий "Орла и Решки" вызвал бурное обсуждение в сети

Фото: Коля Сергаа (instagram.com/thekolya)

Коля Серга сделал неожиданное заявление в новом выпуске тревел-проекта

Ведущий проекта "Орел и Решка", украинский певец и шоумен Коля Серга озадачил сеть странным признанием на камеру. В тизере нового выпуска тревел-шоу на официальной страничке программы в Instagram он заявил, что является геем.

Стоит отметить, что подобный каминг-аут артист сделал со смехом, но его поклонники так и не смогли понять, шутит Коля или говорит правду. Они стали активно спорить, приводя аргументы "за" и "против".

"Коля, зачем ты это сказал!? Фу! Теперь не приятно на тебя смотреть, разочаровал! Скажите, что это не правда!", "Натурал так шутить не станет, тем более из Украины", "Мы же не смотрели передачу. Может, эта фраза вырвана из контекста", "Шуточки, конечно, Коля, на зоне оценят, если не дай Бог попадешь", "Коль, ты дурак?", "Про то, что Коля - гей, давно писали", "Он серьезно гей?", "Колян красавчик, даже если и гей", - дискутировали комментаторы.

Скриншоты комметариев (instagram.com/orelireshka_official)

Стоит отметить, что в новом выпуске "Орла и Решки" ведущие попали в США. Коля, не стесняясь присутствия камер, не выбирал выражений и даже позволял себе в эфире матерные выражение и шутки "ниже пояса". Тем не менее, поклонникам нравилась его манера общения со зрителями и они отмечали, что Серга – один из лучших ведущих шоу.

Напомним, что создатели сезона «Перезагрузка» программы "Орел и Решка" объявили о его закрытии. Трое ведущих проекта Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев в одном из эпизодов отметили, что после двух лет съемок шоу решили закончить.

К слову, ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников рассказал о трех главных туристических преимущества Украины, которые привлекают путешественников.

Ранее звезда "Орла и Решки" Алина Астровская поделилась своими впечатлениями от поездки на Шри-Ланку.