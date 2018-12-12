"Покорили меня": звезда "Орла и Решки" рассказала о поездке на Шри-Ланку

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya)

Девушка написала, что более всего ее впечатлило отношение людей

Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская, которая также известна украинским телезрителям как бывшая солистка группы Real O, поделилась яркими снимками Шри-Ланки. Также знаменитость рассказала об особенностях страны в Instagram.

Первым пунктом Алина Астровская выделила доброту и отзывчивость местных. Девушка утверждает, что отношение к своим избранницам там очень нежное: девушек целуют и носят на руках.

Также ведущая выделила океан идеальной температуры, красивые закаты и вкусные манго. Однако нашлись и минусы: "Как-то не получилось у меня вкусно поесть за всё время съёмок! Фрукты-да, а вот если что-то серьёзнее, нужно постараться найти!" - указано в посте.

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)

Насчет чистоты девушка также высказала свое мнение, отвечая подписчикам на вопросы в комментариях:

"Да, есть моменты где грязно, но это больше касается Коломбо! Я вот была влюблена в Бали, но Шри не уступает живописными видами и дешевле по перелету, жилью- раза в три! Пляжи широченные и много таких, где абсолютно нет людей!" - пишет ведущая.

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)

Также пользователи прокомментировали снимки и высказывали восхищение касательно фигуры ведущей:

"Фигура просто супер";

"Вы очень красивая";

"Афродита!";

"А где же фото желтого манго в ленте?!"

Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)

Напомним, что осенью телеведущая Тодоренко отпраздновала baby shower с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова.

Ранее ведущая телепередачи "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская развелась со своим вторым супругом, бизнесменом Игорем. Об этом стало известно во время встречи девушки с поклонниками проекта.