"Покорили меня": звезда "Орла и Решки" рассказала о поездке на Шри-Ланку

Девушка написала, что более всего ее впечатлило отношение людей
Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская, которая также известна украинским телезрителям как бывшая солистка группы Real O, поделилась яркими снимками Шри-Ланки. Также знаменитость рассказала об особенностях страны в Instagram.
Первым пунктом Алина Астровская выделила доброту и отзывчивость местных. Девушка утверждает, что отношение к своим избранницам там очень нежное: девушек целуют и носят на руках.
Также ведущая выделила океан идеальной температуры, красивые закаты и вкусные манго. Однако нашлись и минусы: "Как-то не получилось у меня вкусно поесть за всё время съёмок! Фрукты-да, а вот если что-то серьёзнее, нужно постараться найти!" - указано в посте.
Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)
Насчет чистоты девушка также высказала свое мнение, отвечая подписчикам на вопросы в комментариях:
"Да, есть моменты где грязно, но это больше касается Коломбо! Я вот была влюблена в Бали, но Шри не уступает живописными видами и дешевле по перелету, жилью- раза в три! Пляжи широченные и много таких, где абсолютно нет людей!" - пишет ведущая.
Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)
Также пользователи прокомментировали снимки и высказывали восхищение касательно фигуры ведущей:
"Фигура просто супер";
"Вы очень красивая";
"Афродита!";
"А где же фото желтого манго в ленте?!"
Фото: (instagram.com/alina_astrovskaya_)
Напомним, что осенью телеведущая Тодоренко отпраздновала baby shower с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова.
Ранее ведущая телепередачи "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская развелась со своим вторым супругом, бизнесменом Игорем. Об этом стало известно во время встречи девушки с поклонниками проекта.