"Не перестаешь удивлять": пленительная Кароль обожгла магнетическим взглядом

Поп-дива Тина Кароль не дает поклонника расслабиться – ее фотосеты с каждым разом становятся все более откровенными. Фаны признаются – такая тенденция их настораживает и радует одновременно, ведь звезде действительно, есть чем похвастаться. Ее идеальной фигура и аппетитные формы вызываю всеобщее восхищение. Кадры, сделанные во время поездки артистки в США, покорили сердца подписчиков певицы, число котрых уже перешагнуло за миллион.

На свежем фото в Instagram Тина решила показать грацию и изящество, а также продемонстрировала магнетический взгляд, который поклонники тут же назвали обжигающим и манящим.

Игра света и тени на лице певицы делает снимок еще более эффектным. Ее томный взгляд в камеру, изящная поза и плавный жест рукой, чувственно приоткрыте губы выглядят на снимке очень соблазнительно. Естественный макияж лишь подчеркнул трепетность образа.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В комментариях поклонники наперебой осыпали Тину комплиментами и восхищались ее эффектной внешностью, а также умением заворожить одним лишь взглядом.

"Нереально красивая", "Капец, ты космическая", "Тина, не перестаешь удивлять", "Красуня", "Русалочка, самая-самая", "Звабила всіх разом!", "Этот взгляд, убивает", "Шикарная", "Это девочка-тайна", "Какая же прекрасная", "Красотка наша", - писали фаны.

Скриншот комментариев

Кстати, Тина Кароль уже публиковала схожее фото ранее. Она позировала в той же локации и в идентичном наряде из голубого прозрачного кружева с внушительным декольте.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль свела сеть с ума "видом сзади" - певица показала снимок в коротких шортах со стороны спины.

Ранее Тина Кароль покорила внешностью без грамма макияжа. Снимок появился на фан-страничке звезды.