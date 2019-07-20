Попа как у Ким: Тина Кароль соблазнила сеть роскошным "видом сзади"

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала довольно пикантный снимок

Украинская поп-дива Тина Кароль в последне время удивляет фанов – они уже не знают, чего ожидать от своей любимицы, ведь фотосеты звезды становятся все более откровенными и волнующими, чего раньше за ней не замечалось. Артистка с удовольствием позирует перед объективом фотографа в кокетливых и эффектных нарядах, постепенно оголяясь все больше и больше.Ее аппетитные формы и волнительные изгибы фаны изучили чуть ли не досканально, но не перестают восхищаться внешностью звезды.

Так, на свежем фото в Instagram Тина показала "вид сзади" - она запечатлена в коротких белых шортах и топе со стороны спины. Фотосет звезды прошел на пляже в США, а снимки из этой же эффектной и весьма чувственной фотосессии поп-дива уже публиковала ранее, вызывая неизменный восторг у интернет-аудитории.

На новом коллаже Тина показала свои достоинства во всей красе – стройные ноги, аппетитные ягодицы, тонкую талию, роскошные густые локоны. Она оперлась о деревянное ограждение и наслаждается морскими пейзажами. Скорее всего, снимок был сделан возле домика спасателей, ведь кадры в этом же наряде и аналогичной локации уже мелькали на страничке звезды.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники сообщили Тине, что у них каждый раз перехватывает дыхание, когда они видят подобные откровенные фото со своей любимицей в главной роли.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Воу, Воу, палегче", "Тиночка, ты ж нас так с ума сведешь. Скажу прямо - персик зачетный", "Ты так опасна и это безусловно", "Тина, Тина, Тина, я обожаю эту фотосессию", "Вы как всегда прекрасны", "Ух, какая ты сладкая. Не останавливайся", "Ну что тут сказать, просто богиня", "Я умираю от такой красоты", "Тинка, очень горячо", "Попа как у Ким", - сравнивали фани.

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль очаровала внешностью без косметики и "нарвалась" на комплименты от поклонников.

Кстати, Тина Кароль восхитила сеть эффектным фото в красном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.