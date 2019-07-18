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Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.07.2019 - 16:31
Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники в восхищении от красоты и стройности артистки

Тина Кароль не дает фанатам передохнуть и каждый день радует их новыми эффектными снимками из своих фотосессий. При этом в последнее время в аккаунте певицы появляется немало весьма откровенных и горячих фото, также она пленяет армию своих поклонников стильными и трендовыми нарядами.

Так, знаменитость поделилась жгучим кадром в ярко-красном образе, который уже показывала ранее. Однако на этот раз Тина запечатлена в полный рост. Она позирует на красном фоне в алом платье в пол, с акцентом на ее тонкой талии. Изюминки наряду также придают крупные пуговицы, нашитые по левой стороне верхней его части. 

Кароль томно запрокинула голову и приоткрыла губы, а один глаз прикрыла рукой.

Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловеры певицы наперебой восторгаются подобным образом, а также красотой и стройной фигурой любимой артистки, осыпая ее комплиментами.

  • Моя красная королева
  • Ты даже не огонь, ТЫ ПРОСТО КОСТЁР!!!
  • Худаяяя, но до безумия красивая
  • Каааак сделать такую талию? 
  • Богиня всех богинь. Это тоже самое, что Королева всех королев 
  • Силуэт идеальной женщины
  • Очень круто
  • Наша худышка, нереальная
  • Умопомрачительно
  • Тинка, тебя в модели не звали?
  • Какая же ты красивая 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фотоФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль покорила безупречным луком в "леопардовой" юбке. Певица очаровала поклонников безупречным уличным стилем на фото из США.

Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.

Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников и вызвала настоящий фурор в сети.

"Женщина-вамп": Тина Кароль в кроп-топе сразила наповал магнетичным фото Сексуальная Тина Кароль в коротком топе без белья вызвала фурор в сети
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