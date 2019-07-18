Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники в восхищении от красоты и стройности артистки

Тина Кароль не дает фанатам передохнуть и каждый день радует их новыми эффектными снимками из своих фотосессий. При этом в последнее время в аккаунте певицы появляется немало весьма откровенных и горячих фото, также она пленяет армию своих поклонников стильными и трендовыми нарядами.

Так, знаменитость поделилась жгучим кадром в ярко-красном образе, который уже показывала ранее. Однако на этот раз Тина запечатлена в полный рост. Она позирует на красном фоне в алом платье в пол, с акцентом на ее тонкой талии. Изюминки наряду также придают крупные пуговицы, нашитые по левой стороне верхней его части.

Кароль томно запрокинула голову и приоткрыла губы, а один глаз прикрыла рукой.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловеры певицы наперебой восторгаются подобным образом, а также красотой и стройной фигурой любимой артистки, осыпая ее комплиментами.

Моя красная королева

Ты даже не огонь, ТЫ ПРОСТО КОСТЁР!!!

Худаяяя, но до безумия красивая

Каааак сделать такую талию?

Богиня всех богинь. Это тоже самое, что Королева всех королев

Силуэт идеальной женщины

Очень круто

Наша худышка, нереальная

Умопомрачительно

Тинка, тебя в модели не звали?

Какая же ты красивая

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль покорила безупречным луком в "леопардовой" юбке. Певица очаровала поклонников безупречным уличным стилем на фото из США.

Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.

Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников и вызвала настоящий фурор в сети.