"Не наглядеться": Маша Ефросинина похвасталась точеной фигурой в купальнике

Ведущая наслаждается долгожданным семейным отдыхом
Маша Ефросинина, которая вместе с мужем Тимуром Хромаевым и дочкой Наной сейчас отдыхает в Мексике, вовсю наслаждается долгожданным отпуском, несмотря на чаще всего облачную и даже дождливую погоду. Даже на отдыхе телеведущая не изменяет чувству стиля и демонстрирует яркие и эффектные курортные образы - к примеру, недавно она покрасовалась в платье с трендовым анималистичным принтом.
А как только тучи разошлись и небо порадовало солнышком, Маша тут же отправилась на пляж принимать солнечные ванны. На своей странице в Instagram она поделилась красочными кадрами, сделанными на пляже с белым песком, на которых продемонстрировала стройную фигуру.
40-летняя Ефросинина позирует на берегу океана в модном купальнике с завышенной талией с ярким голубым принтом и пляжной накидке в тон купальному костюму. Завершают расслабленный лук солнцезащитные очки и развевающиеся на ветру длинные волосы артистки.
Фото: Маша Ефросинина в Мексике (instagram.com/mashaefrosinina)
"Vitamin D", - лаконично прокомментировала публикацию звезда.
Фото: Маша Ефросинина в Мексике (instagram.com/mashaefrosinina)
В комментариях пользователи сети осыпали Марию комплиментами, восхищаясь ее подтянутой фигурой и красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина показала, как весело проводит время в Мексике - телеведущая поделилась забавным видео с прогулки с мужем на велосипедах.
Кстати, Потап и Настя Каменских также выбрали для отдыха экзотическую Мексику. Пара с удовольствием публикует в сети красочные фото и расслабляется на берегу океана.