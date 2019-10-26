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"Не надивитись": Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.10.2019 - 16:28
"Не надивитись": Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча насолоджується довгоочікуваним сімейним відпочинком

Маша Єфросиніна, яка разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною зараз відпочиває в Мексиці, щосили насолоджується довгоочікуваною відпусткою, незважаючи на найчастіше хмарну і навіть дощову погоду. Навіть на відпочинку телеведуча не змінює почуттю стилю і демонструє яскраві та ефектні курортні образи - наприклад, нещодавно вона покрасувалася у сукні з трендовим анімалістичним принтом.

А як тільки хмари розійшлися і небо порадувало сонечком, Маша одразу вирушила на пляж приймати сонячні ванни. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася барвистими кадрами, зробленими на пляжі з білим піском, на яких продемонструвала струнку фігуру.

40-річна Єфросиніна позує на березі океану в модному купальнику з завищеною талією з яскравим блакитним узором і пляжній накидці в тон купального костюма. Завершують розслаблений лук сонцезахисні окуляри і довге волосся артистки, що розвіваються на вітрі.

&quot;Не надивитись&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

"Vitamin D", - лаконічно прокоментувала публікацію зірка.

&quot;Не надивитись&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику&quot;Не надивитись&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

У коментарях користувачі мережі обсипали Марію компліментами, захоплюючись її підтягнутою фігурою і красою.

  • Неймовірно красиво
  • Ідеальний спосіб прийняти вітаміни
  • Ви дуже гарна
  • Крута, вільна...
  • Чудове фото
  • Машулька, фото і вигляд просто шикарні
  • Яка фігура, яка жінка!
  • Так круто, от чесно, дивишся на фото і заряджаєшся позитивом
  • Ви прекрасна)))
  • Ногиииииии вони чудові як і все інше
  • Маша, ти прекрасна!!!
  • Ви як витончений фламінго.....ніжна, повітряна, витончена
  • Вау! Марійка, у Вас такий прес
  • Ви засліплюєте своєю красою! Ви натхненник для мільйонів жінок! Спасибі Вам за це!
  • Не надивитись, Маша Ви як завжди на висоті

&quot;Не надивитись&quot;: Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, як весело проводить час в Мексиці - телеведуча поділилася забавним відео з прогулянки з чоловіком на велосипедах.

До речі, Потап і Настя Каменських також вибрали для відпочинку екзотичну Мексику. Пара з задоволенням публікує в мережі барвисті фото і розслабляється на березі океану.

В коротких шортах і "зміїному" платті: Маша Єфросиніна підкорює курортними луками Завзяті пісні і єноти: Маша Єфросиніна весело проводить час в Мексиці (відео)
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