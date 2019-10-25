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В коротких шортах и "змеином" платье: Маша Ефросинина покоряет курортными луками

Lite » Мода 25.10.2019 - 16:32
В коротких шортах и "змеином" платье: Маша Ефросинина покоряет курортными луками
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая наслаждается долгожданным релаксом

Машам Ефросинина – обладательница прекрасного вкуса и чувства стиля. Причем, демонстрирует она это не только на светских мероприятиях и во время съемок, но и в расслабленной обстановке. Дома, в дороге и на курорте теледива привыкла выглядеть эффектно и элегантно, а также всегда оставаться в тренде. Так, Маша отправилась с мужем Тимуром Хромаевым и дочкой Наной в Мексику, где поселилась на территории заповедника. Ведущая сразу предупредила – она буквально завалит Instagram фото и видео из отпуска, ведь хочет делится с подписчиками впечатлениями и ничего не упустить.

На свежих кадрах Маша покрасовалась в нескольких курортных образах, причем кардинально разных. Так, она записала ролик в режиме замедленной съемки. Ведущая выбрала для прогулки по заповедной территории короткие черные шорты свободного кроя и пикантный верх с открытыми плечами и рюшем в области декольте. На ногах – удобные шлепанцы. Теледива предпочла не перегружать лицо косметикой и позировала без макияжа.

"Хоть и настраиваешься на отпуск загодя, ждешь, представляешь, как по пузу ползает солнце и щекочет пупок.... все равно первые дни чуть штормит. Особенно, когда такой сильный перепад во времени — очень смешно мы с Тимуром Хромаевым превращали нашу кровать в офис около трех ночи, когда в Киеве разгар рабочего дня, и нужно ответить на кучу писем/сообщений. Но вот проходит три-четыре дня, и все вокруг начинает замедляться, и ты вместе с ним", - поделилась ощущениями Маша.

Также она продемонстрировала еще один курортный образ. На этот раз Маша облачилась в платье-миди с трендовым анималистичным принтом. Кстати, в грядущем сезоне дизайнеры "поместили" животные расцветки буквально на все предметы гардероба.

"Все, кто знает меня достаточно близко, подтвердят — подарите мне эстетическое наслаждение и просите, что хотите... Я обожаю все красивое: людей, пейзажи, интерьеры, экстерьеры… Все, от чего пахнет хорошим вкусом и талантом", - призналась ведущая.

В коротких шортах и &quot;змеином&quot; платье: Маша Ефросинина покоряет курортными луками

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Стильные луки звезды пришлись по вкусу ее поклонникам. Машу сравнили с мексиканкой и одарили ее комплиментами.

  • Красотка. Настоящая мексиканка
  • Маша, какая вы стройная! Завидую вашей самоорганизации, что держите себя в такой форме! Как же не просто людьми восхищаться, а взяться за себя
  • Красавица
  • Сама нежность! Машенька! Вам улыбка добавляет шарм! Красотка!
  • Вау! Малайзийская красавица! Супер!
  • Это ж как так похудеть? Красотка

Скриншот комментариев

Кстати, Потап и Настя Каменских также выбрали для отдыха экзотическую Мексику. Пара с удовольствием делиться курортными фото и придается релаксу на берегу океана.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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