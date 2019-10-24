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Задорные песни и еноты: Маша Ефросинина весело проводит время в Мексике (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.10.2019 - 11:51
Задорные песни и еноты: Маша Ефросинина весело проводит время в Мексике (видео)
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая с мужем отправилась исследовать террирорию на велосипедах

Телеведущая Маша Ефросинина сейчас вместе с мужем Тимуром Хромаевым и дочерью Наной наслаждается шикарным отдыхом на эко-курорте в Мексике. Знаменитость, которая ранее рассказала, что помогло ей похудеть, с удовольствием рассказывает и показывает, как они проводят время в этом экзотическом месте.

Несмотря на дождливую погоду, семейство не унывает - они сами создают себе настроение! Маша опубликовала на своей странице в Instagram веселое видео, на котором показала, как они с супругом исследуют территорию возле отеля. Делают они это на велосипедах, при этом ведущая задорно распевает песни. По дороге пара встретила енотов и лемуров, которых там очень много.

На прогулку Ефросинина отправилась в зеленом слитном купальнике, поверх которого надела также белые мини-шорты. В кадре можно увидеть и ее мужа, который забавно комментирует происходящее.

Видео: Маша Ефросинина в Мексике (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мексика встречает слезами радости - дождём Ещё ни разу не видели солнца, но в нашей семье правило- настроение нужно создавать себе самим! Поэтому в промежутках между ливнями исследовали территорию. Если когда-то окажетесь здесь, запомните, тут обязательно нужно:
1. Посетить СПА ( специалисты восторг!) 2.Подружиться с енотом. У нас теперь есть прикормленный бананом Толик. 3. Поужинать в ресторане Saffron ( не съешьте пальцы:) А мы поехали изучать дальше!!!!" - поделилась ведущая.

Подписчики восхищаются веселой и позитивной семьей и вокальными данными Маши, а также желают им прекрасного отдыха.

  • Вы очень молодо выглядите. Вы прекрасны Мария. Я ВАС ОБОЖАЮ
  • Маша к сожалению сейчас сезон дождей
  • Вы красиво поете, вот уж не знала
  • Класснючие!
  • Какие забавные пушистики эти эверюшки еноты
  • Милота!
  • Маша, так вы ещё и поёте
  • Маша я обожнюю Вашу сім'ю. Які Ви класні, шкода що немає поліцейського Саши
  • Какие вы классные
  • Супер співаєте
  • Гарного та позитивного настрою!!!))) Ви МОЛОДЦІ!

Задорные песни и еноты: Маша Ефросинина весело проводит время в Мексике (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в роскошном платье рассказала об отдыхе в Мексике с семьей.

Ранее Маша Ефросинина очаровала редким фото с красавицей-дочкой Наной. Кадр был сделан в самолете по дороге на отдых в Мексику.

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