"Не худей больше": MARUV поразила формами в бикини

MARUV (Ання Корсун) после ряда концертов и небольших выступлений в клубах, а особенно после большого сольного концерта в Киеве, решила наконец отдохнуть, перезарядиться и набраться новых сил. Украинская певица, правда, так и не отметила, где же именно отдыхает. Зато MARUV опубликовала несколько ярких фото с отдыха.

Так, на своей Instagram-страничке MARUV опубликовала два “страстных” снимках, сделанных в бассейне. Скандальная певица лежит, позируя в откровенном бикини серого цвета. При этом Корсун в кадр не смотрит, а куда-то вдаль. У нее влажные волосы. Из аксессуаров - только солнцезащитные очки.

“I charged up and ready to rock again” (“я зарядилась и опять готова зажигать”) - подписала серию фото MARUV.

MARUV в бикини (фото: instagram.com/maruvofficial)

При этом сложно не отметить - корсун выглядит потрясающе. Певица очень постройнела за последнее время. Скорее всего, постоянные занятия танцами на пилоне, растяжки и т.д. пошли ей только на пользу.

Кроме того, в сети также появилось “горячее” видео, на котором Аня стоит в оконном проеме и демонстрирует свои плавные изгибы. В центре внимания - стройные длинные ножки исполнительницы.

Поклонники MARUV пришли в восторг от ее новый фото и поспешили засыпать свою любимицу комментариями:

“На огонь и воду можно смотреть бесконечно, а от такого огня в воде отлипнуть невозможно”

“Вау, огонь! Хоть и в водице)) которая заряжает)) Богиня”

“Худая какая!! Красотка”

“Красивая и неподражаемая, обожаю”

“Мир дозрел лицезреть Марувоньку в раздельном купальнике”

“Огнище! Мир таки дозрел наконец - ура!”

“Как всегда, самая лучшая”

“Только не худей больше”

“Вауу, какая красивая”

“Всегда, когда я вижу тебя либо слышу твои песни, у меня в голове "ком ту ми ком ту ми"

Скриншот комметариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь. Певица предстала сразу в нескольких эпатажных образах.

Также стало известно, что MARUV споет на разогреве у всемирно известной певицы Кристины Агилеры в Москве на концерте, запланированном на 23 июля.

Кстати, MARUV честно рассказала о том, на что ей пришлось пойти ради успешной карьеры. Оказалось, что выступления на высоких каблуках наносят существенный вред здоровью певицы.