"Не худни більше": MARUV вразила формами в бікіні

MARUV (Ання Корсун) після низки концертів і невеликих виступів у клубах, а особливо після великого сольного концерту в Києві, вирішила нарешті відпочити, перезарядитися і набратися нових сил. Українська співачка, правда, так і не зазначила, де ж саме відпочиває. Зате MARUV опублікувала кілька яскравих фото з відпочинку.

Так, на своїй Instagram-сторінці MARUV опублікувала два "пристрасних" знімки, зроблених в басейні. Скандальна співачка лежить, позуючи у відвертому бікіні сірого кольору. При цьому Корсун в кадр не дивиться, а кудись у далечінь. У неї вологе волосся. З аксесуарів - тільки сонцезахисні окуляри.

"I charged up and ready to rock again" ("я зарядилася і знову готова запалювати") - підписала серію фото MARUV.

MARUV в бікіні (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому важко не відзначити - корсун виглядає приголомшливо. Співачка дуже пострункішала за останній час. Швидше за все, постійні заняття танцями на пілоні, розтяжки і т. д. пішли їй тільки на користь.

Крім того, в мережі також з'явилася "гаряче" відео, на якому Аня стоїть у віконному отворі і демонструє свої плавні вигини. У центрі уваги - стрункі довгі ніжки виконавиці.

Шанувальники MARUV прийшли в захват від її новий фото і поспішили засипати свою улюбленицю коментарями:

На вогонь і воду можна дивитися нескінченно, а від такого вогню у воді відірватись неможливо"

“Вау, вогонь! Хоч і в водиці)) яка заряджає)) Богиня"

“Худа яка!! Красуня"

"Красива і неповторна, обожнюю"

"Світ дозрів споглядати Марувоньку в роздільному купальнику"

“Вогнище! Світ таки дозрів нарешті - ура!"

"Як завжди, найкраща"

"Тільки не худни більше"

"Вауу, яка гарна"

“Завжди, коли я бачу тебе або чую твої пісні, в мене в голові "ком ту мі ком ту мі"

Скріншот комметариев: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV у прозорому топі засвітила оголені груди. Співачка з'явилася відразу в кількох епатажних образах.

Також стало відомо, що MARUV заспіває на розігріві у всесвітньо відомої співачки Крістіни Агілери в Москві на концерті, заплановане на 23 липня.

До речі, MARUV чесно розповіла про те, на що їй довелося піти заради успішної кар'єри. Виявилося, що виступи на високих підборах завдають істотної шкоди здоров'ю співачки.