ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 15:28
MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица предстала сразу в нескольких эпатажных образах

Эптажная певица MARUV (Анна Корсун) давно не баловала поклонников свежими эффектными фотосессиями. Похоже, звезда решила исправить досадную оплошность и показала в сториз Instagram бекстейдж со съемок нового дерзкого фотосеста. Певица предстала перед объективом фотографа в смелых и откровенных образах. Она традиционно отдала предпочтение латексу и сетке.

Макияж со стразами-"слезами", красные губы, гладко зачесанные назад волосы и внушительное декольте – стали основными акцентами первого лука.

Стоит сказать, что на шее у артистки красовался воротник-"арлекин", а на ушах - трендовые серьги-каффы, придающие образу еще большую эпатажность.

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также MARUV примерила сетчатое прозрачное платье со стрзами. Ретро-образ в нуарных тонах, игра света и тени сделали ее фотосет особо чувственным.

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Короткий сетчатый топ, латексные длинные перчатки и черные лосины из латекса составили аутфит для третьего лука звезды. Анна томно и одновременно изящно позировала на камеру. Сквозь сетчатую ткань была отчетливо видна обнаженная грудь MARUV, а ее интимные части предусмотрительно прикрыты наклейками в виде кругов.

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на оном из фото заметно округлившийся животик звезды.

Также стало известно, что MARUV споет на разогреве у всемирно известной певицы Кристины Агилеры в Москве на концерте, запланированном на 23 июля.

Кстати,  MARUV честно рассказала о том, на что ей пришлось пойти ради успешной карьеры. Оказалось, что выступления на высоких каблуках наносят существенный вред здоровью певицы.

Эротика и танцы на пилоне: MARUV засыпала сеть откровенными фото с концерта в Киеве MARUV снова целуется с девушками: появилось жаркое фото
Новости Украины MARUV
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь