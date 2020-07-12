Найти что-то для себя: Тина Кароль призналась, где планирует купить дом

Карантин сильно нарушил все планы Тины Кароль, однако певица нашла в этом и положительные стороны. Так, ее сын Вениамин вернулся с учебы за границей и они вместе отправились путешествовать по Украине. Несмотря на то, что сама артистка родом с Ивано-Франковщины, она ни разу не поднималась на Говерлу - и пока появилось время, решила это исправить. И мама и сын остались в восторге от поездки по Карпатам, говорится в "Світському житті".

Тина открыла для себя новые удивительные места.

"Там Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются вниз к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другом стороны. Обычно, приезжала в Буковель, там концерты давала. А тут я поехала в поселки. Например, меня удивил поселок в высокогорье Дзенброня", - рассказала Кароль.

Певица добавила, что ей так понравилось эта деревушка в горах, что она даже задумалась купить там дом.

"Подумала, что я опять приеду и, возможно, нужно что-то там для себя найти. Говорю всем: "Покупайте недвижимость в Украине, развивайте наш туристический бизнес и уважайте свои горы", - поделилась артистка.

Также Тина поведала о проблемах с учебой сына, который получает образование в Великобритании. На время карантина Веня вернулся домой и до сих пор не получил приглашение назад на учебу. А сама певица скучает по сцене.

"Я до сих пор не получила подтверждение, что нас ждут. Пока не завершится карантин, мы для них – зараженные люди. Мы сидим дома, нам есть чем заниматься, но я понимаю, что когда-то этому наступит эмоциональная точка, даже мне. Мне позарез нужно на сцену. Меня кто-то спросил, почему мои глаза грустные, говорю: "Потому что я не пою", - призналась Кароль.

Тина Кароль мечтает о возвращении на сцену (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что ранее Тина Кароль в белом мини заворожила чувственностью. Она позировала в лучах солнечного света в экстремально коротком платье с множеством воланов.