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Кокетливая Тина Кароль в пикантном платье за 6890 грн вскружила голову глубиной декольте

Lite » Мода 03.07.2020 - 16:37
Кокетливая Тина Кароль в пикантном платье за 6890 грн вскружила голову глубиной декольте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица пришла на съемки популярной развлекательной программы

Тина Кароль с послаблением карантина с удовольствием приступила к работе. У нее начались съемки, записи и даже состоялся концерт в одном из одесских клубов, после чего украинская поп-дива призналась, что очень соскучилась по сцене. А на днях она приняла участие в записи программы "Хто зверху?" на "Новом канале" вместе с Екатериной Кухар и TAYANN'ой. Для съемок она выбрала вечернее приталенное изумрудное платье длины миди на тонких бретелях с внушительным декольте, засветив роскошный бюст. Соответствующие фото и видео появились на фан-страничке певицы в Instagram.

К слову, внимательные поклонники заметили, что Тина собрала целую коллекцию идентичных нарядов от бренда Rebel от Crystal Design, которые отличаются лишь цветом, стоимостью 6890 грн.

Кокетливая Тина Кароль в пикантном платье за 6890 грн вскружила голову глубиной декольте

Скриншот: instagram.com/tina_karol

Кокетливая Тина Кароль в пикантном платье за 6890 грн вскружила голову глубиной декольте

Скриншот: crystalsalon.com.ua

Тина вернулась к фирменной красной помаде. Ведь в последних фотосетах она предпочитала трендовые нюдовые натуральные оттенки, а волосы уложила в объемные крупные волны.

Кокетливая Тина Кароль в пикантном платье за 6890 грн вскружила голову глубиной декольте

Тина Кароль снялась в новом сезоне шоу "Хто зверху?"(фото: instagram.com/_fantina)

Так, о том, кто выиграл – команда девушек или парней, Тина и "судья" шоу, с которым рядом она позировала Александр Педан решили не рассказывать, держа интригу. Выпуск будет доступен для зрителей только осенью. Певица прибывала в отличном настроении и охотно кокетничала на камеру.

Напомним, что ранее Тина Кароль в пикантном топе оригинального кроя сливового оттенка понежилась в солнечных лучах, попутно продемонстрировав свои волнительные изгибы.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Тина Кароль
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