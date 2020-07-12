Знайти щось для себе: Тіна Кароль зізналася, де планує купити будинок

Карантин сильно порушив усі плани Тіни Кароль, однак співачка знайшла в цьому і позитивні сторони. Так, її син Веніамін повернувся з навчання за кордоном і вони разом відправилися подорожувати по Україні. Незважаючи на те, що сама артистка родом з Івано-Франківщини, вона жодного разу не піднімався на Говерлу - і поки з'явився час, вирішила це виправити. І мама і син залишилися в захваті від поїздки по Карпатах, йдеться у "Світському житті".

Тіна відкрила для себе нові дивовижні місця.

"Там Веня спробував справжню українську кухню. Побачив, як вівці пасуться, а потім спускаються вниз до місця, де їх будуть доїти, як це роблять чоловіки. Він був приголомшений цим. Я побачила Карпати з іншого боку. Зазвичай, приїжджала в Буковель, давала там концерти. А тут я поїхала до селища. Наприклад, мене здивувало селище у високогір'ї Дзенброня", - розповіла Кароль.

Співачка додала, що їй так сподобалося це село у горах, що вона навіть задумалася придбати там будинок.

"Подумала, що я знову приїду і, можливо, потрібно щось там для себе знайти. Кажу всім: "Купуйте нерухомість в Україні, розвивайте наш туристичний бізнес і поважайте свої гори", - поділилася артистка.

Також Тіна розповіла про проблеми з навчанням сина, який отримує освіту у Великобританії. На час карантину Веня повернувся додому і досі не отримав запрошення назад на навчання. А сама співачка нудьгує по сцені.

"Я досі не отримала підтвердження, що нас чекають. Поки не завершиться карантин, ми для них – інфіковані люди. Ми сидимо вдома, нам є чим займатися, але я розумію, що колись цьому настане емоційна точка, навіть мені. Мені конче потрібно на сцену. Мене хтось запитав, чому мої очі сумні, кажу: "Тому що я не співаю", - зізналася Кароль.

Тіна Кароль мріє про повернення на сцену (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль у білому міні заворожила чуттєвістю. Вона позувала в променях сонячного світла в екстремально короткому платті з безліччю воланів.