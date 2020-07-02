ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нежный пион: Тина Кароль заворожила чувственными фото в белоснежном мини

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2020 - 16:31
Нежный пион: Тина Кароль заворожила чувственными фото в белоснежном мини
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица обнажила волнующие изгибы своего роскошного тела

Тина Кароль в последнее время балует своих многочисленных поклонников горячими и откровенными фото, на которых демонстрирует все достоинства своей потрясающей фигуры. При этом певица не пересекает черту вульгарности и снимки получаются сексуальными и в то же время эстетичными. На новых кадрах поп-дива запечатлена в белоснежном мини-платье, украшенном ажурными воланами.

На чувственных кадрах Тина сидит на скамейке, подняв одну ногу и задумчиво глядя вниз. Артистка сделала объемную прическу, а макияж предпочла в мягких и естественных тонах. Игра света и тени добавляет снимкам особенной летней атмосферы.

Нежный пион: Тина Кароль заворожила чувственными фото в белоснежном мини

Тина Кароль покорила нежными фото в мини-платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Фолловеры рассыпались в восхищенных комплиментах, называя Кароль нежным пионом и признаваясь, что это просто какая-то неземная красота.

  • Неземная красота!
  • Такая сильно красивая
  • ой, пупсонышь
  • Господи ну что же вы Тина с нами делаете
  • Ааай, горячо. Взгляд кошечки
  • Мой мозг Тина Кароль съела, приятного аппетита
  • Нежная кошечка
  • Мама кошка нежиться на солнышке
  • Цветочек
  • Неймовірна
  • Безумно красивая

Нежный пион: Тина Кароль заворожила чувственными фото в белоснежном мини

Скриншот комментариев

А в разделе сториз звезда поделилась милым домашним фото без макияжа - Тина позировала в своем саду на фоне роз в джинсовой куртке и кепке.

Нежный пион: Тина Кароль заворожила чувственными фото в белоснежном мини

Тина Кароль похвасталась натуральной красотой (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль получила престижную государственную награду - украинской поп-диве был присвоен Орден княгини Ольги III степени.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Тина Карольобразфигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь