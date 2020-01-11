"Навсегда мой мужчина": нарядная Каменских заворожила счастливым фото с Потапом

Настя Каменских во время отдыха в Мексике не отказывает себе в возможности экспериментировать с внешностью. Например, она заплела множество косичек, надела худи, похвасталась сережкой в носу и стала похожей на юную дерзкую школьницу, чем вызвала раздор в сети. Не успели поклонники привыкнуть к новому имиджу звезды, как она вновь преобразилась. На свежих фото в Instagram певица показала оригинальный вечерний лук в бархатном кардигане-накидке горчичного оттенка с экстравагантными аксессуарами.

Артистка выбрала короткое атласное черное платье с кружевом и грубы ботинки, сыграв на контрастах. Свой вечерний образ она дополнила сумочкой через плечо на цепочке и оригинальными крупными серьгами-кольцами, украшенными камнями и разноцветными перьями.

Настя сделала необычный макияж – она усыпала лицо золотым глиттером (на щеках и около глаз), следуя последним смелым бьюти-тенденциям. Кстати, в 2020 году трендовый макияж требует больше блеска: яркие, сияющие стрелки, тени из глиттера и блесток, а также "цветные" брызги на лице, как, например, на показах Вивьен Вествуд и Collina Strada.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Традиционно певица сделала несколько кадров с любимым мужем Потапом. Рэпер также преобразился: он надел черные штаны по фигуре, которые отлично сидели на похудевшем артисте. и рубашку в черную вертикальную полоску.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мой мужчина навсегда", – подписала Настя счастливое фото с любимым. Конечно, снимок стильной звездной семьи не мог остаться незамеченным их поклонниками.

Красавцы! Умнички!

Какие вы милые

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Самая красивая и позитивная звездная пара

Чудесная пара! Я всегда знала, что вы будете вместе!

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских раззадорила фанов пикантной аматорской фотосессией в халате с прозрачными ставками, под которым не было белья.