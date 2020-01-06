Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала жаркую фотосессию из Мексики

Потап и Настя Каменских отправились в отпуск в Канкун, Мексика, откуда регулярно шлют поклонникам "привет" в виде красочных и эффектных снимков. Певица с удовольствием меняет наряды и образы, будоража воображение поклонников своими перевоплощениями. Не обходится и без романтики. Впрочем, теплые края – это прекрасный повод для Насти предстать перед фанами не только в купальнике, но и в жарких образах для горячих кадров, тем более, если по ту сторону объектива ее любимый мужчина. Так, артистка порадовала очередной порцией пикантных фото, на которых позирует в одном халате без белья.

На звезде шелковый халатик с кружевом и прозрачными вставками по бокам, сквозь которые отчетливо видно, что она не надела белье. Настя демонстрирует эффектное глубокое декольте и принимает соблазнительные позы на камеру. Укладка волос с влажным эффектом, пронзительный взгляд, чувственно приоткрытые пухлые губы лишь подчеркивают сексуальность образа.

"Сексуальная энергия - это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание - это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в не двойственной Вселенной, поэтому сексуальная энергия не должна быть одна, она должна быть слита с сознанием", - поделилась философскими размышлениями певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сексуальная энергия, пронизанная светом сознания, - это любовь, поэтому женщина - воплощение любви", – написала Настя.

Поклонники не смогли устоять перед горячей красоткой и поспешили засыпать ее шквалом комплиментов.

Красотка

Просто супер

Какая ты зайка красивая

Шикарная

Невероятная

Тропически бомбезный кадр

Безумно красивая

Дуже гарна, прямо королева краси

Бомба

Сексуальная малышка

Скриншот комментариев

Также Настя опубликовала кадр в повседневном луке у бассейна. Девушка позирует в удобных шортах лимонного оттенка и белой рубашке, завязанной на узел под грудью.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап решил не отставать от любимой и поделился своим курортным луком, а также совместным фото с женой за завтраком.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских заворожила образом горячей мексиканки и показала свой оригинальный лук в кожаном мини и пестрой накидке.