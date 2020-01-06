ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 10:34
Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала жаркую фотосессию из Мексики

Потап и Настя Каменских отправились в отпуск в Канкун, Мексика, откуда регулярно шлют поклонникам "привет" в виде красочных и эффектных снимков. Певица с удовольствием меняет наряды и образы, будоража воображение поклонников своими перевоплощениями. Не обходится и без романтики. Впрочем, теплые края – это прекрасный повод для Насти предстать перед фанами не только в купальнике, но и в жарких образах для горячих кадров, тем более, если по ту сторону объектива ее любимый мужчина. Так, артистка порадовала очередной порцией пикантных фото, на которых позирует в одном халате без белья.

На звезде шелковый халатик с кружевом и прозрачными вставками по бокам, сквозь которые отчетливо видно, что она не надела белье. Настя демонстрирует эффектное глубокое декольте и принимает соблазнительные позы на камеру. Укладка волос с влажным эффектом, пронзительный взгляд, чувственно приоткрытые пухлые губы лишь подчеркивают сексуальность образа.

"Сексуальная энергия - это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание - это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в не двойственной Вселенной, поэтому сексуальная энергия не должна быть одна, она должна быть слита с сознанием", - поделилась философскими размышлениями певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сексуальная энергия, пронизанная светом сознания, - это любовь, поэтому женщина - воплощение любви", – написала Настя.

Поклонники не смогли устоять перед горячей красоткой и поспешили засыпать ее шквалом комплиментов.

  • Красотка
  • Просто супер
  • Какая ты зайка красивая
  • Шикарная
  • Невероятная
  • Тропически бомбезный кадр
  • Безумно красивая
  • Дуже гарна, прямо королева краси
  • Бомба
  • Сексуальная малышка

Скриншот комментариев

Также Настя опубликовала кадр в повседневном луке у бассейна. Девушка позирует в удобных шортах лимонного оттенка и белой рубашке, завязанной на узел под грудью.

Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап решил не отставать от любимой и поделился своим курортным луком, а также совместным фото с женой за завтраком.

Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть

Горячо! Настя Каменских без белья в одном пикантном халате раздразнила сеть

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских заворожила образом горячей мексиканки и показала свой оригинальный лук в кожаном мини и пестрой накидке.

"Буду кайфовать": Каменских с экстремальным декольте зарядила новогодней мотивацией До неузнаваемости: похудевший Потап поразил спортивной фигурой и рельефом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь