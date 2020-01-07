Сладкая парочка: Потап признался Каменских в любви и устроил романтичную велопрогулку

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер не устает говорить любимой жене о своих чувствах

Потап и Настя Каменских продолжают отдыхать в Мексике. Окрестные пейзажи, словно сошедшие с картинки, океан, беззаботность и полный релакс под солнцем – вот ежедневная программа влюбленных. Пара старается не просто лежать на пляже, а активно проводить время. Так, они отправились на велопрогулку.

Продюсер опубликовал в Instagram красочное фото, на котором вместе с Настей запечатлен возле велосипеда. Пара отправилась на велопрогулку по територии отеля. Певица для этой цели облачилась в легкую и просторную белоснежную рубашку-тунику и удобные спортивные сандали. Потап предпочел белые шорты со "звездным" принтом и комфортную рубашку, а также надел шляпу. Кстати, похоже, на отдыхе он не разлучается с этим аксессуаром.

"Love you honey-bunny", - ласково обратился он к своей жене и признался ей в чувствах. Настя ответила мужу взаимностью.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

В комментариях поклонники звезд выразили восторг не только по поводу живописного кадра, но и восхитились отношениями в паре.

Как же это круто - наслаждаться друг другом, не скрывая

Солоденька парочка

Такие красивые

Милашки, хорошо отдохнуть

Блин, ребята, ну просто круто

Какие вы красивые

Чудесные

Настя Каменских просто красавица

Скриншот комментариев

К слову, Настя Каменских и Потап и не упустили возможности поздравить поклонников с Рождеством. Рэпер опубликовал совместное фото с женой, которая временно сменила имидж – в носу у певицы видно сережку в виде небольшого колечка. Также Настя облачена в уже традиционное для нее мини, ведь она обожает демонстрировать стройные формы. Кстати, даже на отдыхе пара не забывает о спорте, ведь это их образ жизни.