Дерзкая Настя Каменских с новой прической вызвала жаркие споры в сети

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певицу сравнили с юной школьницей

Потап и Настя Каменских улетели "зимовать" в Мексику. Пара проводит свой досуг в Канкуне и делится с поклонниками яркими фотооткрытками на фоне местных пейзажей. Так, вдалеке от дома певица решилась на эксперементы с внешностью. Например, она вставила в нос серьгу-кольцо и поинтересовалась у поклонников, понравились ли им перемены в ее образе. Теперь же Настя решила пойти дальше и сменила прическу. На новых фото в Instagram она позирует с озорными косичками.

Артистка надела свободное светлое худи с капюшоном и продемонстрировала свой лук в деталях. Настя предпочла обойтись без макияжа. Кстати, в таком виде певица отправилась на велопрогулку.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы разделились на два лагеря. Часть фанов посчитала, что артистка преобразилась и заметно помолодела, а другим подписчикам новый имидж абсолютно не понравился.

Ну, прическа шикарная

Какие милые косички. Просто прелесть!

Прям школьница! Умничка, круто выглядишь

Так себе, если честно. И что тут льстят, непонятно

Предыдущее лучше было

Тебе, Настя, виднее. Но не красиво это

Прикольно

Эти косички просто ужас

Настя, ты как Бенджамин Баттон - все моложе и моложе

Ты на лет 18 выглядишь

Настюшка, сними кольцо ну очень не красиво, а ведь была красточка без него

Скриншот комментариев

Не обошлось и без совместного снимка с Потапом. На нем озорная певица широко улыбается в камеру. Рэпер надел на прогулку с любимой белоснежный стильный бомбер и футболку с ярким крупным принтом. "Потап и закат", - коротко и ясно подписала красочный кадр артистка.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Потап и Настя Каменских показали свою велопрогулку по живописной территории отеля, где пара остановилась.