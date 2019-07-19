Наталья Могилевская показала, на что готова ради поклонников (видео)

Вслед за Тиной Кароль впечатляющим достижением в сети похвасталась и певица Наталья Могилевская. Количество подписчиков ее аккаунта в Instagram перевалило за 1 миллион! В честь такого приятного события артистка решила показать, на что она готова ради любимых поклонников.

Наталья опубликовала забавное видео, на котором она говорит "Для вас я готова на все!", держа в руках лимон. После чего делает вид, что кусает его. Сама исполнительница при этом также одета в наряд желтого цвета.

Отметим, что тут идет отсылка к сленговому варианту слова миллион - в народе его называют "лимон".

"Поздравляю!!!!! Остальное все завтра! Иду спать счастливая! Спасибо Вам! Завтра весь день будем праздновать", - написала счастливая Могилевская.

Видео: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Конечно же, фолловеры поздравляют любимую артистку и оставляют теплые слова в комментариях.

Поздравляю!) Завтра все будем кушать лимоны)) Будем праздновать все вместе))

Жду продолжения... Интересно ваше выражение лицо. После такого цитрусового обеда

И это только первый миллион! что же будет дальше

На индианочку похожа.. Милая такая

Юхху поздравляю

Ну и шалунья Наташа

Это видео "сделало" мой день! Спасибо за прекрасное настроение! Пойду улучшу его всем...... кого достану))))))

Натуля вы прелесть, милашка такая, люблю вас, вы настоящая.удачи и благополучия вам.

До ста лет петь и танцевать и своих детей на руках держать

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, похудевшая Наталья Могилевская в купальнике показала, как наслаждается жизнью.

Также Наталья Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты.

А еще Наталья Могилевская заявила, что записалась на занятия балетом и продемонстрировала первые фото из танц-класса.