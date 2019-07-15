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Секретный рецепт: Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты

Lite » Красота 15.07.2019 - 17:34
Секретный рецепт: Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица перечислила топ-3 ритуала для молодости и здоровья

Наталья Могилевская поражает поклонников цветущим внешним видом и стройной фигурой. После того, как звезда похудела и обрела внутреннюю гармонию, она буквально светиться изнутри. Ее секрет – правильное питание, регулярные занятия йогой и спортом, духовные практики и постоянное самопознание. Поклонники артистки часто интересуются, как Наталье удается поддерживать себя в форме, где она черпает энергию и силы. Певица решила приоткрыть завесу тайны и поделиться секретными рецептами для сохранения молодости и красоты, а также собственными ежедневными ритуалами.

На страничке в Instagram она написала топ-3 эффективных и проверенных средств, помогающих ей оставаться в тонусе. Певица сопроводила текст фото в платье с крупным цветочным принтом, которое подчеркнуло ее женственность и привлекательность.

"Мой секретный утренний рецепт: шалфей. Не только пью, но и умываюсь. Это женская трава, обладающая потрясающими целительными свойствами, об этом все можно прочесть в интернете. Очень классное воздействие на кожу, особенно если вы склонны к раздражениям, аллергиям и прочему. Шалфей убивает разнообразные бактерии на коже, так что хорошо и внешне, и внутрь", - пояснила певица.

Секретный рецепт: Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также она порекомендовала подписчикам пить теплую воду с лимоном или содой, и пояснила, как это правильно сделать.

"Ну и конечно чайную ложку соды с горячей водой никто не отменял. Еще полезно защелачивать организм водой с лимоном, только лимон должен быть свежеотрезанный, и выпить воду необходимо в течении 10 минут, потому что потом он становится кислотой и теряет щелочь, насколько я знаю", - отметила певица.

Секретный рецепт: Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья призналась, что пьет чистую родниковую воду и даже замораживает ее. Бутилированной воды певица избегает.

"А вообще лучшее средство от всех болезней - это вода, я поняла что 80% болезней можно вылечить водой, содой и солью, поэтому пейте чистую природную воду! Я свою воду беру в источнике, потом замораживаю, и это совсем другая сладкая вода. Все остальные воды в бутылках имеют внутри антибиотик, соответственно для меня это вода мертвая. Только из натурального источника, но источник должен быть чистый, так что рекомендую!" - дала совет звезда.

Секретный рецепт: Могилевская поделилась проверенными средствами для красоты

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья Могилевская показала фото в купальнике и рассказала, в чем находит истинное счастье.

Напомним, Наталья Могилевская заявила, что записалась на занятия балетом и продемонстрировала первые фото из танц-класса.

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