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Наталя Могилевська показала, на що готова заради шанувальників (відео)


Співачка похвалилася вражаючим досягненням

Слідом за Тіною Кароль вражаючим досягненням в мережі похвалилася співачка Наталія Могилевська. Кількість підписників її аккаунта в Instagram перевалило за 1 мільйон! В честь такої приємної події артистка вирішила показати, на що вона готова заради улюблених шанувальників.

Наталія опублікувала веселе відео, на якому вона каже "Для вас я готова на все!" тримаючи в руках лимон. Після чого робить вигляд, що кусає його. Сама виконавиця при цьому також одягнена у вбрання жовтого кольору.

Відзначимо, що тут йде відсилання до сленгового варіанту слова мільйон - у народі його називають "лимон".

"Вітаю!!!!! Решта все завтра! Йду спати щаслива! Спасибі Вам! Завтра весь день будемо святкувати", - написала щаслива Могилевська.

Відео: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звичайно ж, фолловери вітають улюблену артистку і залишають теплі слова у коментарях.

  • Вітаю!) Завтра всі будемо їсти лимони)) Будемо святкувати всі разом))
  • Чекаю продовження... Цікаво ваше вираз обличчя. Після такого цитрусового обіду
  • І це тільки перший мільйон! що ж буде далі
  • На индианочку схожа.. Мила така
  • Юхху вітаю
  • Ну і пустунка Наташа
  • Це відео "зробило" мій день! Дякую за чудовий настрій! Піду поліпшу його всім...... кого дістану))))))
  • Натуля ви принадність, милашка така, люблю вас, ви справжня.удачі і добробуту вам.
  • До ста років співати і танцювати і своїх дітей на руках тримати
 

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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