Наталя Могилевська показала, на що готова заради шанувальників (відео)

Співачка похвалилася вражаючим досягненням
Слідом за Тіною Кароль вражаючим досягненням в мережі похвалилася співачка Наталія Могилевська. Кількість підписників її аккаунта в Instagram перевалило за 1 мільйон! В честь такої приємної події артистка вирішила показати, на що вона готова заради улюблених шанувальників.
Наталія опублікувала веселе відео, на якому вона каже "Для вас я готова на все!" тримаючи в руках лимон. Після чого робить вигляд, що кусає його. Сама виконавиця при цьому також одягнена у вбрання жовтого кольору.
Відзначимо, що тут йде відсилання до сленгового варіанту слова мільйон - у народі його називають "лимон".
"Вітаю!!!!! Решта все завтра! Йду спати щаслива! Спасибі Вам! Завтра весь день будемо святкувати", - написала щаслива Могилевська.
Відео: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Звичайно ж, фолловери вітають улюблену артистку і залишають теплі слова у коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
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