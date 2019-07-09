"Смело": Наталья Могилевская решила заняться балетом

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица не устает открывать в себе новые грани таланта

Любовь Натальи Могилевской к танцам широко известна публике, ведь она не только принимала участие в танцевальных шоу, но и посвящала свои песни этому виду искусства. Пластика исполнительницы выше всяких похвал, но она не собирается останавливаться на достигнутом. Совсем недавно поп-дива опубликовала снимок из балетного класса, на котором позировала у станка и рассказала, почему решила заняться таким сложным видом хореографии.



Фото: Наталья Могилевская в балетном классе (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это даёт на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!" - написала она под фото.

А также призналась, что на самом деле ощущает, когда занимается танцами.

"Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу", - откровенно поведала артистка.

"А что вы предпочитаете, классическую/современную хореографию или балет?", - спросила она у своих подписчиков.

Фанаты поблагодарили певицу за мощную мотивацию и похвалили ее за то, что Наталья не обращает внимание на возраст.

Скриншот: Комментарии к посту Натальи Могилевской (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фотка оф*генская!!!."Dancing Queen"

Наталья, сделайте для нас видео уроки танцев или хореографии. Было бы очень круто! Вообще, вспоминаю, как я была на Вашем концерте, то сразу хотелось ехать на дискотеку и танцевать. Вы прямо мощное зарядное

Вы супер, смело творите новое для себя

Смело

Вы очень красивая я вас уважаю

Наташа! Браво

Глядя на это фото, вспоминаю Мерри Поппинс, сама элегантность, сама красота!!!!! это про Вас!!!

В детстве на уроках хореографии преподаватель всегда стращал нас, занимайтесь сейчас, в 40 лет будет поздно. Но теперь вижу, никогда не поздно делать невозможное возможным!

Фото: Кроме того, Наталья Могилевская занимается йогой (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фото: И боксом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, недавно Наталья Могилевская очаровала сеть чувственными фото с мужчиной. Она оставила теплые слова и нежные признания для близкого человека.

Ранее Наталья Могилевская заинтриговала фото в объятиях известного оперного певца, с которым еще недавно работала совместно.

Кроме того, Наталья Могилевская смело покоряет своими нарядами, подобранными для выходов в свет. Так не остался незамеченным трендовый лаконичный образ в костюме от известного бренда.